Kızılay Başkanı Kınık: Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 'Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağış' iddiasına ilişkin, "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Kızılay hakkındaki tartışmalara cevap verdi.

Kınık, Ensar Vakfı'na aktarılmak üzere Kızılay'a verildiği iddia edilen 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin bir soruyu da cevapladı.

Söz konusu para ile Başkentgaz'ın vergi kaçırdığı iddialarını değerlendiren Kerem Kınık, "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" ifadelerini kullandı.

Kızılay Başkanı Kınık, 'Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağış' iddiasına ilişkin konuştu: Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır https://t.co/HtHwnAYaE7 pic.twitter.com/865qHNZc5g — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 29, 2020

​

​