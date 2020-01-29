Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stav dergisine röportaj: Filistin dış politikamızın önceliklerinden

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te yayımlanan Stav dergisine bir röportaj verdi. Erdoğan, mülteci krizi, Filistin meselesi, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma gibi uluslararası ve Türkiye gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Stav dergisinin röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen "Mülteci krizini Avrupa Türkiye'ye mi yüklemeye çalışıyor?" şeklindeki soruya Erdoğan şu yanıtı verdi:

"İmkanları bizden kat be kat fazla olan Avrupa ülkeleri, Suriye konusunda maalesef iyi bir sınav veremedi. Ülkemize verilen sözler yerine getirilmedi. Mazlumlara sahip çıkmak yerine dikenli tel örgülerin arkasına saklanmayı tercih ettiler. Hatta Ege ve Akdeniz'de düzensiz göçlerle mücadele edilirken, botların batırılması, şişlenmesi, bu insanların denizin ortasında ölüme terk edilmesi gibi insanlık dışı hadiselerle karşılaştık."

Türkiye'nin şu an 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon sığınmacıyı topraklarında misafir ettiğini anlatan Erdoğan, "Türkiye'nin yeni bir düzensiz göç dalgasını tek başına göğüslemesi artık mümkün değildir" ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin Suriye'de güvenli koridor oluşturulması sürecinde askeri operasyonlarına neden karşı çıkıldı? Birileri Suriye'de ve Türkiye sınırında savaşın devam etmesini mi istiyor? Diğer ülkelerin çıkarı nedir?" şeklindeki soruya ise Erdoğan şöyle yanıt verdi:

"Suriye meselesine bazı ülkeler sadece çıkar, güç ve petrol merceğinden bakıyor. 1 milyon insanın hayatını kaybettiği ve 12 milyon Suriyelinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı böylesi büyük bir insani trajediyi fırsata çevirmenin peşindeler. Nitekim bunu kamuoyu önünde de farklı vesilelerle deklare ettiler. Tek gündemlerinin petrol kaynaklarını ele geçirmek olduğunu açıkça söylediler. Güney sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun gerisinde de bu niyetler vardı."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 bin 300 kilometrekarelik alanı IŞİD'li ve PKK/YPG'li teröristlerden temizleyerek, güvenli hale getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Planımızı hem 74. BM Genel Kurulunda hem de Küresel Mülteci Forumu'nda muhataplarımızla paylaştık. Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile diyalog halindeyiz. Temennimiz, Suriyeli mazlumların vatan hasretini bitirecek bu projemize sahip çıkılması ve destek verilmesidir."

'Filistin dış politikamızın önceliklerinden'

Filistin meselesine ilişkin görüşleri sorulan Erdoğan, Filistin meselesinin Türkiye'nin en önemli dış politika önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Erdoğan, "İsrail yönetiminin dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'deki kardeşlerimizin yükünü hafifletmek için gayret gösteriyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan bu konuda Katar'ın da katkı sunduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın bazı ülkeleri neden o kadar rahatsız ettiğine ilişkin soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Türkiye olarak Libya konusunda muhatabımız, BM tarafından da tanınan Milli Mutabakat Hükümeti ve Başbakanı Sayın Serrac'dır. Binlerce yıllık köklü ilişkilere sahip olduğumuz Libya, bizim aynı zamanda Akdeniz'de komşumuzdur. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının aranması ve işletilmesinde, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin devre dışı bırakılmasına seyirci kalamazdık."

Yeni partilerin kurulmasına ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Siyasi partiler demokrasinin ana aktörlerinden biridir. Şu an ülkemizde 80'e yakın siyasi parti bulunuyor. Bu sayıya eklemeler olabileceği gibi zamanla eksilmeler de olabilir. Siyasetin doğasında bu gayet normaldir. Nitekim son 17 yılda çok büyük medya kampanyalarıyla kurulan kimi oluşumlar, daha ilk seçimde millet tarafından sandığa gömülmüştür. AK Parti olarak biz başkasına değil, kendimize bakıyor, kendi gündemimize odaklanıyoruz. Milletimize olan sözlerimizi yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz."

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"Türkiye'nin NATO'daki konumu eskisi gibi güçlü mü? Özellikle S400 alımı konusundaki Amerika'nın tutumundan bahsediyoruz" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, Türkiye'nin son 67 yıldır NATO'ya en kapsamlı katkıları yapan, müttefikleriyle dayanışma içinde hareket eden ülkelerin başında geldiğini belirtti.

'FETÖ 40 yıl boyunca okul ve dershaneleri kullandı'

Erdoğan, 17-25 Aralık, Gezi olayları ve darbe teşebbüsünün ardından Türkiye'nin bugünkü siyasi ve ekonomik durumununa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bu saldırıların şahsını ve hükümetini değil, demokrasiyi ve Türk milletinin tamamını hedef aldığını söyledi.

FETÖ'ye ilişkin olarak da örgütün dünyanın en sinsi ve karanlık yapılanmalarından biri olduğunu belirten Erdoğan Türkiye'de 40 yıl boyunca FETÖ'nün okullar ve dershaneler aracılığıyla çok ciddi imkanlar elde ettiğine dikkati çekti.

"Bosna Hersek Türkiye için ne ifade ediyor? Bosna Hersek'te ve genel olarak Balkanlar'da amaçları nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye'nin ortak bir tarihi, coğrafyayı ve kaderi paylaştığı Balkan coğrafyasına sırtını dönmesinin düşünülemeyeceğini vurguladı.

"Bosna Hersek'teki bazı medya organlarında 'Türkiye Sırbistan'da yatırım yapıyor, Bosna'ya ise sevgi veriyor' şeklinde eleştiriler var. Bu argümana örnek olarak da Türkiye'nin Sırbistan'da açtırdığı fabrikalar gösteriliyor. Bu eleştirilere yorumunuz nedir?" sorusuna Erdoğan, "Bu iddialar kesinlikle doğru değildir. Türkiye, bağımsızlığından bu yana geçen sürede en sıkıntılı anlarında dahi Bosna Hersek'i yalnız bırakmamıştır, asla bırakmayacaktır" yanıtını verdi.

"Srebrenica Soykırımı'nı inkar eden, Miloşeviç'e destek veren Handke'ye Nobel Ödülü verildi. Türkiye buna ilk tepki gösteren ülkelerden biri oldu ve törene de katılmadı. Nobel Ödülü'yle alakalı görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nobel Edebiyat Ödülü'nün, binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, destekleyen, hatta öven bir şahsa layık görülmesi utanç vericidir. Kirli ve kanlı siciline rağmen bu şahsı ödüllendirenler, 25 yıl önce Bosna'da işlenen soykırıma da ortak olmuşlardır" yanıtını verdi.

Erdoğan Nobel Komitesinin, hem edebiyat hem de barış ödülü alanında daha önce de benzer vahim kararlara imza attığını söyledi.