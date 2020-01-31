Kılıçdaroğlu ile İnce, 'Saray'a giden CHP'li iddiasının ardından ilk kez bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partisinin 24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tartışma yaratan 'Saraya giden CHP’li' iddiasının ardından ilk kez bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muharrem İnce’nin ameliyat olan annesi Zekiye İnce’yi Başkent Hastanesi’nde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin olarak CHP Genel Merkezi’nden “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce’yi, tedavi gördüğü Başkent Hastanesi’nde ziyaret etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ayrıca, aynı hastanede tedavi altında olan, Eski Gelirler Genel Müdürü Merhum Altan Tufan’ın eşi Fatma Sema Tufan’ı da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti” açıklaması yapıldı.