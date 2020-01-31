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11:37 31 Ocak 2020
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    Ensar Vakfı

    Ensar Vakfı'ndan Kızılay üzerinden yapılan bağış için açıklama: Parayla ABD'de FETÖ'ye karşı yurt inşa ediliyor

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    Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden 7 milyon 925 bin dolar bağış yaptığı Ensar Vakfı'ndan ilk açıklama geldi. İki yıl önce gerçekleştirilen bu işlemin, Elazığ depremi sonrasında maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını savunan vakıf, o parayla ABD'de FETÖ'ye karşı yurt binası yaptıklarını duyurdu.

    Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağış, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın "Vergiden kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başka" ifadesiyle doğruladığı bağış hakkında bugün, Ensar Vakfı'ndan da açıklama geldi.

    Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader'in yaptığı yazılı açıklamada ilk olarak vakfın, TÜRGEV ile birlikte 2014 yılında ABD'de 'Turken Foundation' adıyla bir vakfın kuruluşuna öncülük ettiğini belirtti. 

    "Milletimizin ve devletimizin FETÖ ile mücadelesine her alanda katkı sunmayı sivil toplum sorumluluğu olarak gören vakfımız; hem yurt içinde hem de yurt dışında FETÖ unsurlarının bu milletin evlatlarına musallat olmaması için bütün gayretiyle çalışmaktadır" diyen Kader, şöyle devam etti:

    "Bu amaçla Türkiye’den Amerika’ya eğitim-araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesi TÜRKEN Vakfı tarafından hayata geçirilmiştir.

    'Yurdun 12 katı inşa edildi'

    New York Manhattan’da merkezi bir konumda bir arsa satın alınmış ve bu arsada Türken Vakfı Yurdu inşaatı başlatılmıştır. 21 katlı olarak planlanan yurdun önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmekte olup şimdiye kadar 12 katı inşa edilmiştir. Arsa ve inşaat maliyetleri vakıflarımızın öz kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanmaktadır. Hem Amerika’da hem Türkiye’de birçok hayırseverimiz imkanları ölçüsünde bu inşaat projesine maddi desteklerini sunmuştur.

    'Bağışçıya teşekkürü borç biliriz'

    Birkaç gündür medya ve sosyal medya mecralarında hayırsever bir şirketin Türken Vakfı Yurdu için yaptığı bir bağış üzerinden hem vakfımız, hem şirket hem de milletimizin kurumu olan Kızılay çeşitli ithamlara ve iftiralara maruz bırakılmaktadır.

    Ensar Vakfı
    Twitter
    Kızılay'dan 'Ensar'a 8 milyon dolar bağış' açıklaması
    Vakfımızın teşekkürü borç bildiği bağışçı şirket; birçok vakfa derneğe, şehit ailelerine ve binlerce öğrenciye burs vermek suretiyle yardım eden hayırseverliğiyle tanınmış bir şirkettir. Şirket, TÜRKEN Vakfı yurt inşaatı için Ensar Vakfı’na yapacağı bağışını Kızılay’a şartlı bağış yoluyla yapmayı tercih etmiş, Kızılay da bağışın şartı gereği söz konusu meblağı vakfımıza göndermiştir. Şartlı bağış işlemleri vakıf mevzuatlarında yer alan hukuki işlemlerdendir.

    'Bağış iki yıl önce yapıldı'

    İki yıl önce gerçekleşmiş bu şartlı bağış işlemi Kızılay’ın Elazığ depreminin yaralarını sardığı bir dönemde maksatlı bir şekilde çarpıtılarak Kızılay’ın kendi bütçesinden veya deprem için gönderilen bağışlardan Vakfımıza para gönderildiği yönünde iftira ve karalama kampanyasına dönüştürülmüştür. İftiracıların ve kötü niyetli kişilerin amacının deprem dolayısıyla milletimizin hassasiyetini istismar ederek Kızılay’ı yıpratmaya çalışmak ve Ensar Vakfı gibi devletinin ve milletinin yanında olan kurumları hedef göstermek olduğunu gayet iyi biliyoruz.

    Vakfımız hakkında haber yapılmadan önce vakfımızdan bilgi veya görüş alma yoluna gidilmemesini kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Bu vesileyle vakfımızı daha doğru tanımak isteyenleri bizimle iletişim kurmaya çağırıyoruz.

    'Gizli ajandamız yok'

    Ensar Vakfı, faaliyetleri ve mali yapısı yönüyle resmi kurumlarca denetlenen ve kamu yararına çalışan bir vakıftır. Faaliyetlerimizdeki şeffaflık, hukukilik, gönüllülük ve hiçbir gizli ajandamızın olmaması gibi temel ilkelerimiz bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Bu yüzden Ensar Vakfı bu çevrelerin iftiralarına maruz kalmaktadır. İftira ve karalamalar bizi yolumuzdan asla saptırmayacaktır. Bilakis daha büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğimizi, karalama ve iftiralara karşı hukuki tüm haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

    Etiketler:
    inşaat, yurt, FETÖ, ABD, Bağış, Başkentgaz, Kızılay, Ensar Vakfı
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