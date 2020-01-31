Boğaziçi'ndeki 'harekat protestosu' davası: 27 öğrenciye hapis cezası, üç beraat

Afrin'de hayatını kaybeden askerler için okul içerisinde lokum dağıtan kişileri protesto eden 30 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 27’sine çeşitli cezalar verildi.

Bazı öğrenciler, 18 Mart 2018’de Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından üniversitenin merkez yerleşkesinde hareket karşıtı sloganlar atarak ‘İşgalin katliamın lokumu olmaz’ yazılı pankart açmıştı. Olayın ardından bazı öğrenciler bir süre tutuklu kalmıştı.

Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla açılan davanın bugün karar duruşması yapıldı.

Mahkeme, yargılama sonucunda 27 öğrenciye 10 ay hapis cezası verdi. Bunlardan 20’sinin hapis cezası ertelendi.

Yedi öğrenci ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kabul etmedikleri için 6 bin lira para cezasına çarptırıldı. Üç öğrenci de beraat etti.