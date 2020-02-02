Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan getirilen kişi sayısını 61 olarak güncelledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den Türkiye'ye getirilen 61 kişiyle ilgili yaptığı son değerlendirmede şu ana kadar çıkan sonuçların negatif olduğu bilgisini paylaştı. Bakan numunelerle ilgili daha ayrıntılı bilginin yarın verileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden getirilenler ve tahliyeyi gerçekleştiren ekip için karantina süreci başladı. 61 kişi Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 gün boyunca izlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesine ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'ye getirilen kişi sayısını 62 değil 61 olarak ifade etti.

Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerle ilgili, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif" ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerinin Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerin psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını bildirdiğini belirten Koca, "İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz" diye konuştu.

Vuhan'dan uçağa binen 62 kişiden birinin Moğolistan'da uçağa geri binemediği belirtildi.