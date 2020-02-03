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14:23 03 Şubat 2020
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    Kardeşini öldürene hakaretin cezası 1740 TL

    © DHA / ALPARSLAN CINAR
    Türkiye
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    Antalya'da meydana gelen ölümlü trafik kazasında kardeşi Engin Ustali'nin ölümüne sebep olan Adil Hoda ile davalık olduğu süreçte karşılaşan ve hakaret ettiği öne sürülen ağabey Emin Ustali'ye hakaret suçundan 1740 TL para cezası verildi.

    İnternet kafe sahibi Engin Ustali (24), 8 Temmuz 2018 tarihinde, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken 70 yaşındaki Adil Hoda'nın yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil, Ustali'ye çarptı.

    Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ustali'nin kafatasında 5, yüzü, kolları ve ayaklarında da çok sayıda kırık ile çatlak olduğu tespit edildi. Ağır yaralı genç, yoğun bakıma alındı. Sürücü Hoda ise olay yerinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

    Engin Ustali, kazadan 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Ailenin şikayetçi olduğu Adil Hoda hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 1.5 yıl sürdü. Tutuksuz sanık Hoda, 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ceza iyi hal indirimi ile önce 2 yıl 1 aya düşürüldü, ardından 15 bin 200 TL para cezasına çevrildi. Mahkeme, sanığın para cezasını 24 ay eşit taksitler halinde ödemesine karar verdi. Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

    Yolda karşılaştılar

    Dava sürecinde ilginç bir de olay yaşandığı ortaya çıktı. Kardeşinin ölümüne sebep olan Adil Hoda'yı iş yerinin önünde gören Engin Ustali'nin ağabeyi Emin Ustali (35), kendisine bakarak gülümsediği iddiasıyla arkasından yürüyüp tartıştı.

    Hoda'ya 'Sen katilsin, sen bittin, göreceksin namussuz' diyen Emin Ustali'ye Adil Hoda da elinde taşıdığı çantasıyla vurdu. Durumu fark eden eşi Havva Ustali de Adil Hoda'ya müdahale ederek ikiliyi ayırdı. Bu sırada Hoda, Havva Ustali'ye tükürüp hakaret etti. Ustali çifti olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını da alarak şikayetçi oldu. Mahkeme kaza davasıyla hakaret dosyasını birleştirdi.

    11 Ekim 2019'da son bulan davada hakaret suçundan Adil Hoda'ya 1440 TL, Ustaali'ye ise 1740 TL para cezası verildi. İki ceza da ertelendi.

    Olayla ilgili güvenlik kameralarında ikilinin tartıştığı ve Hoda'nın elindeki büyük çanta dikkati çekiyor. Bir süre birlikte yürüyen ikilinin bir yandan yürüyüp bir yandan da tartışması, görüntülere yansıdı. Bir başka güvenlik kamerasında ise Emin Ustali'nin eşi Havva Ustali'nin de tartışmaya dahil olduğu ve Adil Hoda'nın Havva Ustali'ye tükürdüğü anlar görüntülerde yer alıyor. 

    Etiketler:
    İdari para cezası, Para cezası, Hakaret, Trafik kazası, Antalya
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