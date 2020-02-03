Kızılay, 5 yılda toplam 50 milyon 852 bin liralık 'özel şartlı bağış' aldı

Kızılay, 2015-2019 yılları arasında kuruma yapılan yardımların kaynaklarını ve şartlı bağış miktarını açıkladı. Açıklamaya göre Kızılay, 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde 5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık 'özel şartlı' bağış aldı.

Başkentgaz'ın Ensar Vakfı'na aktardığı 8 milyon dolarlık bağış ile gündeme gelen Kızılay'dan yeni bir açıklama geldi. Bu bağışın kendi üzerinden yapılmasına vesile olan Kızılay, Sözcü gazetesine 'Kızılay 3 yılda 6.5 milyar lira dağıttı, paralar nereye gitti?' başlıklı haber nedeniyle gönderdiği açıklamasında, 5 yıllık dönemde 5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık 'özel şartlı bağış' aldığını duyurdu.

© Fotoğraf : Sözcü Kızılay, kuruma son 5 yılda toplam 9 milyar 969 milyon lira bağış yapıldığına dikkat çekerek, özel şartlı bağışların tüm bağışlar içerisindeki payının sadece yüzde 0.5 olduğuna işaret etti.

Söz konusu paranın 30.2 milyon lirası öğrenci yurdu yapımında, 7.9 milyon lirası burs, 7.1 milyon lirası okul yapımı, 2.7 milyon lirası şehit aileleri için ev ve 2 milyon lirası eğitim yardımında kullanıldı.

© Fotoğraf : Sözcü Verilere göre son yıllarda Kızılay'a kurumsal bağışlar azalırken, bireysel bağışlar da artış görüldü.