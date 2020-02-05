Pendik'teki metro inşaatında göçük: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattı inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastanelere götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.