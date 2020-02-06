AFAD: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran AFAD ayrıca, depremin derinliğini 15 kilometre olduğunu açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2020
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 06.02.2020, 07:53:57 TSİ
Enlem : 33.1950 N
Boylam : 34.7340 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/XVld7rUa01@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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