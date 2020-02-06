Çavuşoğlu: Rusya'dan heyet bekliyoruz, daha sonra ihtiyaç olursa liderler bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bakü'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İdlib'de Suriye ordusunun açtığı ateşte 8 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, Suriye'de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm için rejimin garantörü Rusya ve İran ile Astana, Soçi, Ankara, Moskova ve Tahran'da üçlü formatta çok çalıştıklarını anımsattı.
Sahada sükunetin sağlanması konusunda bu görüşmelerin faydasını da gördüklerine değinen Çavuşoğlu, buna karşılık, son zamanlarda İdlib'de Suriye ordusunun saldırganlığının herkesi rahatsız ettiğini söyledi.
İdlib'de sahada hedeflerinin Rusya olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Rusya ile neden çatışalım? Burada saldırıyı yapan kimdir? Rejimdir. Bizim askerlerimize saldıran rejimdir. Bizim orada Soçi mutabakatı noktasındaki gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir" diye konuştu.
Çavuşoğlu, saldırganlığın devam etmesi durumunda Türkiye'nin karşılığını yine vereceğini vurguladı.
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