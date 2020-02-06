Uçak kazasında son durum: 180 yolcudan 92'si taburcu edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan

saat 20:30 itibari ile;

92’si taburcu oldu.



14'ü yoğun bakım da olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor.



Hepimize geçmiş olsun.