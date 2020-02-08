MSB: Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde askeri araç devrildi, bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde askeri bir aravın devrilmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 4 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.