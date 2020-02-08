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13:29 08 Şubat 2020
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    Türkiye İtibar Endeksi

    Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçları belli oldu

    © Fotoğraf : Twitter/Türkiye İtibar Endeksi
    Türkiye
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    Türkiye İtibar Akademisi’nin Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde dokuz yıldır gerçekleştirdiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda çarpıcı sonuçlar çıktı. 72 ilde 12 bin kişi telefon ile aranarak yapılan araştırmaya göre, 50 farklı sektörde “Türkiye’nin En İtibarlı” kurum ve markaları belirlendi.

    Sözcü'nün haberine göre akademik denetim altında yapılan, raporu da uzman akademisyenlerce hazırlanan ilk ve tek derecelendirme araştırması olan Türkiye İtibar Endeksi (TİE) sonuçları açıklandı. Türkiye İtibar Akademisi adına Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademik denetiminde ve raportörlüğünde, saha çalışmaları İMGLOBAL araştırma şirketince yapılan TİE için 72 ilde 12 bin kişi arandı. Yaklaşık 60 soru yöneltilen ve 120 bin dakika telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen TİE'de bu yıl yine çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

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    © AP Photo / Mucahid Yapici
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    2019'da yaşanan ekonomik, siyasi ve uluslararası gündemin kurumların algıları üzerindeki etkileri ile şirketlerin faaliyetleri sonucu kamuoyu zihninde bıraktığı izlerle elde ettikleri marka algılarının derecelendirildiği TİE'de pek çok kurum Ulusal İtibar Ligin'de derece ve yerini korurken bazı kurumlar alt sıralara düştü, bazıları ise zirveye yükseldi. Araştırmada ilgi çeken sonuçlardan biri de daha önceki yıllarda TİE Radarı'na girmemiş kurum ve markaların bu yıl girmesi, daha önceki yıllarda radar giren hatta derece alan markaların bu yıl araştırmanın radarı dışında kalması oldu.

    “Türkiye'nin En İtibarlı” ilk 20 ve sektörlerdeki ilk 10 marka alfabetik sıralamaya göre şunlar:

    Türkiye genel listesi: AB Grup Holding, Adidas, Apple, Arçelik, Beko, Bosch, Boyner, Erensan, Ford, Koç Holding, LC Waikiki, Mavi, Profilo Sabancı, Samsung, Torku, Turkcell, Ülker, Vestel, Zara

    Akaryakıt: Aytemiz, Bp, Do, Kadoil, Lokoil, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Soil, Total

    Beyaz eşya: Arçelik, Ariston, Beko, Bosch, Fakir, LG, Profilo, Samsung, Siemens, Vestel

    Bebek bakım ürünleri: Can Bebe, Dalin, E-Bebek, Johnsons Baby, Molfix, Nivea, Prima, Sebamed, Sleepy, Uni Baby

    Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Vakıfbank, Yapı kredi, Ziraat Bankası

    Elektrikli ev aletleri: Arçelik, Arzum, Bosch, Fakir, Philips, Profilo, Siemens, Simbo, Tefal, Vestel

    Enerji: Aksa, Boğaziçi Elektrik, BOTAŞ, Duracell, Enerjisa, Gediz, Sabancı, TEDAŞ, Vestel, Zorlu

    Restoran: 4mevsim, 7mehmet, Aksa, Alabora, Big Chef, Hacıbaba, Huqqa, Köroğlu, Menekşe, Oba Restaurant

    Döner Restoranı: Aspava, Bay Döner, Günaydın, Hacıbaba, HD İskender, Kaşıbeyaz, Köfteci Ramiz, Kolcuoğlu, Konyalı, Kule

    Fast food restoranı: Burger-King, Dominos, Mc Donalds, Pasaport Pizza, Pidecim, Pizza Pizza

    Beyaz et restoranı: Tavuk Dünyası

    Holdingler: Ağaoğlu , Akman, Bozlu, Doğuş Grup, Eczacıbaşı, Koç Holding, Sabancı Holding, Yaşar Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

    İnşaat: Ağaoğlu, Enka, Köroğlu, Limak, Nef, Rönesans, Sabancı, Sur Yapı, TOKİ, Zorlu

    Otomobil: Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo

    E-ticaret sitesi: Ali Express, Amazon, Çiçeksepeti, Gitti Gidiyor, Hepsiburada, Moda Nisa, Modaselvim, N11, Sahibinden.com, Trendyol

    Süpermarket: A101, Bim, Çağdaş, Çağrı, Carrefour, Happy Center, Metro, Migros, Şok, Yunus

    Hazır giyim perakende: Armani, Bershka, Beymen, Boyner, Defacto, Kiğılı, Koton, LC Waikiki, Mavi, Zara

    Elektronik perakende: Ali Express, Apple, Arçelik, Beko, Bosch, Mediamarkt, Samsung, Teknosa, Vatan Bilgisayar, Vestel

    Sigorta: Aksa, Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Avivasa, Ergo, Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Koç Allianz, Sompo Japan

    Otel: Anemon, Dedeman, Hilton, Radisson, Ramada, Rixos, Shereton, Tarabya Otel, Titanic, Wow

    Turizm operatörü: Abatur, Ets, Has, Joly, Metro, Pamukkale, Tatil.com, Tatilbudur, Tatilsepeti, Trivago

    İşlenmiş gıda: Banvit, Coşkun, Dardanel, Maret, Namet, Pınar, Şahin, Tat, Torku, Ülker

    Kozmetik: Avon, Farmasi, Flormar, Gratis, Loreal Paris, Mac, Maybeline, Nivea, Oriflame, Watsons

    Şekerleme ve çikolata: Eti, Haribo, Kent, Milka, Nestle, Pelit, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker

    Süt ürünleri: Dimes, Dost, İçim, Mis, Pınar, Sek, Sütaş, Torku, Ülker, Yörükoğlu

    Takı ve ziynet: Altın Kaynak, Altınbaş, Altınsoy, Atasay, Blue Diamond, Koçak Gold, Pandora, Swarovski, Takı Dünyası, Zen

    Unlu mamuller: Halk Ekmek, Kara Fırın, Melko, Ova, Piyale, Simit Sarayi, Sinangil, Söke, Torku, Uno

    Hava ulaşımı: Anadolu Jet, Atlas Global, Atlas Jet, Emirates, Katar Airlines, Onur Airlines, Pegasus, Qatar Airlines, Sunexpress, THY

    Kara ulaşımı: Has Tur, İstanbul Seyahat, Kamil Koç, Metro, Nilüfer, Özdiyarbakırlılar, Pamukkale, Ulusoy, Van Gölü, Zafer Turizm

    Erkek giyim: Altınyıldız, Beymen, Damat, Kiğılı, Koton, LC Waikiki, Mavi, Pierre Cardin, Sarar, Zara

    Kadın giyim: ADL, Armine, Bershka, Defacto, İpekyol, Koton, LC Waikiki, Mango, Vakko, Zara

    Çocuk giyim: Defacto, Fulla Moda, H&amp;M, Kanz, Kids, Koton, LC Waikiki, Minico, Panço, Zara

    Çocuk giyim perakende: Ayakkabi Giyim Sanayi, Boyner, Civil, E-Bebek, Şok

    Spor giyim: Adidas, Hummel, Kinetix, Lesson, New Balance, Nike, Polaris, Puma, Salomon, Togo

    Ayakkabı perakende: Ayakkabi Dünyası, Barçın, Deichman, Flo, Gencallar, Markapark, Yeşil Kundura

    Spor ayakkabı: Adidas, Hummel, Kinetix, Lesson, New Balance, Nike, Polaris, Puma, Salomon, Togo

    Klasik ayakkabı: Bambi, Desa, Derimod, Dockers, Elle, Greyder Elle, Hotiç, Hummerjack, İnci, Kemal Tanca, Zara

    PVC kapı ve pencere sistemleri: Adopen, Fıratpen, Pakpen, Pidosen, Pimapen, Winhause

    Boya: ÇBS, Dyo, Favori, Filli Boya, Jotun, Marshall, Permolit Boya, Polisan

    Seramik: Çanakkale Seramik, Ege Seramik, Kalebodur, Kütahya, Seramiksan, Turkuaz Seramik, Vitra

    İnşaat Sektörü Perakende: Bauhaus, İnan yapı, Koçtaş, Tekzen

    Hafif ticari araç: Bmc, Fiat, Ford, Honda, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

    Otobüs: İsuzu, İveco, Mercedes, Mitsubishi, Neoplan, Otokar, Temsa

    Otomobil Lastiği: Lassa, Petlas, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Goodyear, Continental, Dunlop, Konlas

    Mobilya: Alfemo, Ankara Mobilya, Bellona, Çilek, Doğtaş, Enza Home, İkea, İstikbal, Kelebek, Yataş

    Ev tekstili: Bellona, English Home, İkea, İstikbal, Karaca, Madame Coco , Özdilek, Taç, Trendyol, Zara Home

    Şampuan: Bioblas, Blendax, Clear, Dove, Elidor, Elseve, Gliss, Head And Shoulders, İpek, Pantene

    Ev temizlik ürünleri: Abc, Ace, Ariel, Bingo, Cif, Domestos, Fairy, Mark, Omomatik, Pril

    Çamaşır deterjanı: Abc, Alo, Ariel, Bingo, Boron, Fairy, Finish, Omomatik, Persil, Tursilmatik

    Kamyon / Tır: Bmc, Cat, Ford, Man, Renault, Scania, Volvo

    Kredi kartı: Akbank, Axess, Denizbank, Finansbank, Garanti, İş Bankası, Maksimum, Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası

    Etiketler:
    Sabancı Vakfı, Beko, Arçelik, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi
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