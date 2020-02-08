Pegasus'un işten attığı pilottan yeni paylaşım

Pegasus Havayolları’na ait uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında meydana gelen kaza ile ilgili CNN Türk canlı yayınında yaptığı yorum nedeniyle önce yayından alınan daha sonrada Pegasus Havayolları’ndaki işine son verilen eski savaş pilotu Bahadır Altan bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

Altan, Twitter'dan yaptığı paylaşımında “Yıllardır söylediklerim bu kadar çok insana hiç ulaşmamıştı. Bu farkındalık bir kazayı engeller, bir insanın yaşamını kurtarırsa her türlü bedeli tekrar tekrar öderim. Kâr hırsıyla atı öldüresiye kırbaçlayanlar sabaha benim kadar huzurlu uyanmadılar…” ifadelerine yer verdi.

Yıllardır söylediklerim bu kadar çok insana hiç ulaşmamıştı.

Bu farkındalık bir kazayı engeller, bir insanın yaşamını kurtarırsa her türlü bedeli tekrar tekrar öderim.



Kar hırsıyla atı öldüresiye kırbaçlayanlar sabaha benim kadar huzurlu uyanmadılar... — Bahadır Altan (@BahadrAltan1) February 8, 2020

Altan, Pegasus Havayolları’nda eğitmen ve kontrol hocası olarak çalışıyordu.