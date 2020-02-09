Van Valiliği: Çaldıran’da 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarını aldık

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Van'da İran sınırını geçen 13 kaçak göçmenin donarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgeye yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılamadığı konun araştırılacağı ifade edildi.

Ajansta yer alan valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır."