Yenikapı'da Büyük Kudüs Mitingi

Saadet Partisi'nin 60 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlediği 'Büyük Kudüs Mitingi' için halk Yenikapı'daki alanda toplanmaya başladı.
Saadet Partisi, ABD’nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı ve ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye nitelendirdiği plana tepki amacıyla İstanbul Yenikapı Meydanı’nda ‘Büyük Kudüs Mitingi’ düzenliyor. pic.twitter.com/4UDl4HNYfm— Burcu Okutan (@burcuokutann) February 9, 2020
Mitinge CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
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