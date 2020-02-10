AK Partili Göksu: İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapmanın ahlaki bir yönü yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, ulaşıma yapılan yüzde 35 zamla ilgili olarak "Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar uygulanmaya başlandı.

AK Parti grubunun, İBB'nin bugün yapılacak şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi. Toplantı öncesi İBB'ye gelen AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi.

Göksu, kişisel Twitter hesabında da "Marmaray zammı da İBB’nin ulaşıma yaptığı zam gibi yine 5216 sayılı kanuna göre UKOME kararı ile çıkıyor. Bu konuda yetki UKOME’nindir. TCDD veya Ulaştırma Bakanlığı müdahale edemez. Karar yine İBB Başkanı tarafından onaylanıyor" açıklamasında bulundu.

#Marmaray Zammı da İBB’nin ulaşıma yaptığı zam gibi yine 5216 sayılı kanuna göre UKOME kararı ile çıkıyor. Bu konuda yetki UKOME’nindir. TCDD veya Ulaştırma Bakanlığı müdahale edemez. Karar yine İBB Başkanı tarafından onaylanıyor. pic.twitter.com/1uq5FaKI4Y — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 10, 2020

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