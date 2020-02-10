Selvi: AK Parti kulisleri dalgalandı, Adıyaman milletvekilleri 'Bizim pekmezler Erzurum'un hesabına yazılmış' dedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan" şeklindeki açıklamasının AK Parti kulislerindeki yansımalarını aktardı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'FETÖ’yle değil, AK Parti’yle mücadele ettiler' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Koronavirüse karşı nasıl önlem alıyorsunuz?" şeklindeki soruya "Bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabii bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan" yanıtını verdiğini hatırlattı.

Selvi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı özel bir önleminin olmadığını ancak her sabah bir kaşık dut pekmezi içtiğini söylemişti. Erdoğan, 'Ağırlıklı olarak Erzurum’dan' demişti. Erdoğan’ın her sabah bir kaşık içtiği pekmez, ünlü Karnavas dut pekmeziymiş.

Erdoğan’ın Erzurum’u adres olarak göstermesi AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Erzurum milletvekillerinden cağ kebabı ve oltu taşından tespih isteyenler artık pekmez talep etmeye başladı. Pekmezleriyle iddialı olan Adıyaman milletvekillerinden cevap geldi. 'Biz de Külliye’ye pekmez gönderiyorduk. Ama demek ki bizim pekmezler, Erzurum’un hesabına yazılmış' diye itiraz ettiler.

Erdoğan 'Virüslere karşı önleminiz var mı' sorusunu yanıtladı: Üşütmeyin.Ateşe dikkat edin.Hepsinden öte kendinize güvenin.Bizim özel tedbirimiz var mı derseniz, inanın yok. Bazı arkadaşlar ara sıra dut pekmezi yollar. Her sabah bir kaşık alırım, kan yapar https://t.co/4MFQgDJNBY pic.twitter.com/H5GgAkgOZr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 4, 2020

İş tatlıya bağlandı ama espriler de birbirini kovaladı. Kulislerde en çok tutanı ise 'AK Parti’de milletvekili adaylarına pekmez içip içmediği de sorulacak' esprisi oldu."