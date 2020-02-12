Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayet ve hadislerle ilgili konuşanları hassas davranmaya davet ediyorum

Kahramanmaraş'ta Pazarcık Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu'nun açılışında sarf ettiği "Bu kursta bir tuğlası olanın bile o tuğladan dolayı Cennet'te kendisine bir ev verileceğini Allah Resulü Efendimiz müjdeliyor" ifadeleri tartışma yaratan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Erbaş, 'Ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesi azami düzeyde dikkatli olmaya ve hassas davranmaya' davet ettiğini belirtti.

Kuran Kursu'nun açılışında sarf ettiği sözlerin Hz. Muhammed'in hadis-i şerifi olduğunu vurgulayan Erbaş, "İlçe sakinlerinin her birinin bu Kur'an kursu ve mescidinin yapımında emeği olduğu için onların emeğine hürmeten, burada bir tuğla kadar dahi katkısı olanın bu müjdeden nasipleneceğini anlattım" ifadelerini kullandı.

'Samimiyetle yapılan küçük iyiliklere büyük mükâfatlar müjdeleyen daha pek çok ayet ve hadis-i şerif olduğunun' da altını çizen Erbaş, sosyal medyadaki 'özensiz ve gelişigüzel' yorumları üzüntüyle takip ettiğini belirtti.

Erbaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesi azami düzeyde dikkatli olmaya ve hassas davranmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/gLRc49xVSd — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) February 12, 2020

​Ne olmuştu?

Erbaş, geçen hafta yaptığı Kur'an kursu açılışında şöyle konuşmuştu:

"Bir Kur'an kursu üç sınıf insanın amel defterlerinin kapanmamasına vesile oluyor. Ne mutlu sizlere ki, ülkemizde 2 bine yakın Kuran kurslarından birine de Pazarcık ilçesi sahip oldu. Kuran kurslarımızın bulunduğu yerlere biz 'Şeytandan korunmuş bölgeler' diyoruz. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki bir yerde eğer Allah zikredilirse, oraya şeytan yaklaşamaz. Bu kursta bir tuğlası olanın bile o tuğladan dolayı Cennet'te kendisine bir ev verileceğini Allah Resulü Efendimiz müjdeliyor. Diyor ki, bir kuş yuvası kadar mescit yapan ve bu mescitlerin yolunu açan Kuran kurslarına, Kuran eğitim merkezlerine katkı sağlayan insanlara karşılığı Cennet'te verilecektir buyuruyor. İşte bu müjdeye katkısı olan herkes nail olacak."

Bazı sosyal medya kullanıcıları Erbaş'ın bu sözlerini Ortaçağ Avrupası'nda Katolik Kilisesi tarafından uygulanan 'Endüljans' uygulamasına benzeterek tepki göstermişti.