Meteoroloji'den deprem bölgesi için kuvvetli kar uyarısı

Elazığ ve Malatya çevresinde bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki kar yağışının akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bölgede meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.