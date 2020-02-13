Ahmet Hakan'dan kendisine mesaj gönderen CHP'li vekile: Boykot var, alooo, size yasak bizi izlemek, ihbar ederim ha

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk’te sunduğu Tarafsız Bölge programında CHP’li bir milletvekiline ‘boykot’ şakası yaptığını yazdı. Hakan, kendisine mesaj gönderen vekile "Boykot var... Alooo! Size yasak bizi izlemek... İhbar ederim ha" yazdığını söyledi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, televizyon programındaki bir tartışmayla ilgili CHP’li milletvekilinin WhatsApp üzerinden konuyla ilgili bir görüşünü ilettiğini söyledi.

'Tarafsız Bölge' programında yaşanan olayda Hakan, yazdığı "Size yasak bizi izlemek" cevabı üzerine CHP'nin CNN Türk boykotunu hatırlattığını söyledi ve "Gülücük işaretiyle hızla uzaklaştı WhatsApp'tan" ifadelerini kullandı.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Geçen akşam CNN Türk’te Tarafsız Bölge’deyiz.

Telefonuma WhatsApp’tan bir mesaj geldi.

Baktım mesaj CHP’li bir milletvekilinden gelmiş.

Milletvekili, o anda Tarafsız Bölge’de tartışılan bir konuyla ilgili kendi görüşünü belirtiyor. 'O iş öyle değil şöyle' diye açıklık getirmeye çalışıyor.

Programdayım falan demeden hemen hızla şu mesajı yazıp gönderdim CHP’li milletvekiline:

'Boykot var... Alooo! Size yasak bizi izlemek... İhbar ederim ha!!!!'

Adı bende saklı CHP milletvekili, bir 'gülücük işaretiyle' hızla uzaklaştı WhatsApp’tan."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'nin CNN Türk'e karşı boykot kararı aldığını açıklamıştı ve 'CNN Türk kanalının 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana iktidarın reklam ajansı gibi çalıştığını' söyleyerek "Yurttaşlarımıza CNN Türk yayınlarını izlememelerini, çocuklarına izletmemelerini tavsiye ediyoruz" demişti.