5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde, Manavgat'ın Sorgun mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki otomobilden silah sesi geldiğini duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

Ekipler, aracın sürücü koltuğunda, ayakları dışarıda, bacaklarının arasında av tüfeği olan, başından vurulmuş erkek cesediyle karşılaştı. Cansız bedenin, Halit Y.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halit Y.'nin cesedi, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Halit Y.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, soruşturma başlattı.

5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin evli ve 1'i kız olmak üzere 2 çocuğu bulunduğu belirtildi.