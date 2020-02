Bakanlık, gıda ürünlerinde hile yapan 74 firmayı ifşa etti: Döner ve köfteye sakatat, sucuğa kanatlı et karıştırılmış

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti. Hileli ürünler arasında, alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve çay var. Bakanlık, denetimlerde döner ve köfteye sakatat, sucuğa kanatlı et karıştırıldığını belirledi.