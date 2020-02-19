Cezaevinden gelen mektup: Britney Spears yeni şarkı çıkardı mı?

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin haklarının korunması için çalışan Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), kendilerine gelen bir mektubu paylaştı. Mektupta, “Britney Spears yeni şarkı çıkardı mı?” ifadesi yer alıyor.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), bu mektup üzerinden cezaevindekilerin istediği müziği dinleyemediği bilgisini paylaştı.

Cezaevlerinde bazı kitapların yasaklandığı sık sık gündeme geliyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, son olarak HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay Diyarbakır Cezaevi ziyaretlerinin ardından cezaevindeki kadınların "Adalet Bakanlığının listesinde olmasına rağmen Elif Şafak’ın ‘Mahrem’ kitabı önce verildi, bir hafta sonra geri gelinip bizden alındı" dediğini aktarmıştı.

Mahpusların istediği müziği dinleyemediğini biliyor muydunuz? pic.twitter.com/RMRpSteBL7 — Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (@cisstsocial) February 18, 2020

​TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nda konuşan Günay, şunları söylemişti:

Biz özellikle sorduk. Şunu ifade ettiler. ‘İçerisinde Kürt ifadesinin geçtiği kitapları alamıyoruz’ dediler. Hatta özel sorulardan bir de şey vardı, ‘Yılmaz Odabaşı’nın kitabını alıyor musunuz?’ diye sorduk, ‘Yok’ dediler. Gültan Kışanak’ın cezaevinden yazdığı “Siyasetin Mor Rengi” kitabı mesela verilmemişti. Bu ilginç yani bir cezaevinde yazılan kitabın başka bir cezaevinde verilmiyor olması başka bir dikkat çekici.