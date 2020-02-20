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19:04 20 Şubat 2020
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    Tanık Kürşat Yılmaz: Hrant Dink cinayetini bana teklif ettiler

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    Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlendi. Yılmaz, cinayetinin kendisine teklif edildiğini belirterek "Gel bizim mafyamız ol. Bunu öldürt, yakalanan kişiyi Avrupa'ya gönderirsin dediler. Kabul etmedim" dedi.

    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 105'inci celseye, tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ve eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve başka suçtan tutuklu Yavuz Karakaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Aralarında eski Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'ün yer aldığı 6 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

    © İHA / MUHAMMED KAAN KUNDAK
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    Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlendi

    Duruşmada, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz'ın Kocaeli 2 No'lu  F Tipi Yüksek Güvenlikli cezaevinden tanık olarak ifadesi alındı. Dink cinayetine ilişkin bilgisi, görgüsü sorulan Yılmaz, "2007'de o zamanki yargılama dosyanızda, 'bu cinayetle ilgili bilgim var' diyerek dilekçe yolladım. Bu Amerikan uşağı örgütle ilgili dilekçe yazarak yargılandığım mahkemeye, başsavcılıklara, basına gönderdim. Sadece komünist bir basın yazdı. Bırak ifademi almayı, bilgime bile başvurulmadı. FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olsa beni yolda, nakledilirken öldüreceklerdi" dedi. Firari savcı Zekeriya Öz'ün Ergenekon davasında kendisini çağırttığını ve kendisinden önce de Alaattin Çakıcı ile görüştüğünü söylediğini ifade eden Yılmaz, Öz'ün FETÖ'cü olduğunu bildiğini ifade ederek Ergenekon'u bilmediğini söyleyince kendisini gönderdiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında da, terörle mücadele şubesi polislerine 15 Temmuz'dan sonra 3 gün süresince ifade verdiğini söyleyen Yılmaz, 1999 yılında ülkücü camiadan bir arkadaşının kendisine, "Organize şubeden sana bir tezgah kurdular" dediğini ve bu uyarıdan sonra kaçak gezmeye başladığını ama bunun ne olduğunu bilmediğini belirtti.

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    © AFP 2019 /
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    'Gel bizim mafyamız ol' dediler

    "Bana tezgah kurdular" diyen Kürşat Yılmaz, bir otelde görüştüğü hakimlik yaptığını belirttiği Ö.K. ile Hüseyin A. ve İsmail I. isimli kişilerin kendisine Hrant Dink'in fotoğrafını göstererek öldürülmesini teklif ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Gel bizim mafyamız ol. Bunu öldürt, yakalanan kişiyi Avrupa'ya gönderirsin dediler. Ben de 'Bu işte yokum, siz de bu işe girmeyin, bu vatan hainliğidir. Türkiye'yi zor duruma sokar. Amerikan oyunlarına gelmeyin' dedim. Kabul etmedim" dedi. Kürşat Yılmaz, "Cinayetten sonra cezaevinde Erhan Tuncel benimle görüşmek istedi. Avukatıma görüşmesini söyledim ama cezaevi idaresi görüştürmedi" diye konuştu. 

    Tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ret

    Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün bir kısım tanık beyanlarının halen tamamlanmamış olması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 sanığın yakalamalı emirlerinin infazının beklenmesine hükmedildi. Sanık Ali Öz'ün talebi üzerine "Konutu terk etmemek" şeklindeki tedbirinin kaldırılmasına karar veren mahkeme, yurtdışına çıkış yasağının devamına ve her haftanın Pazar günü ikametine en yakın karakola imza vermesini kararlaştırdı. Sanık ifadelerinde geçen 14 tanığın dinlenmesine karar veren heyet, duruşmayı 12-13-14 Mayıs 2020 tarihlerine bırakıldı. Üye hakimlerden Ali Özcan, Muharrem Demirkale yönünden "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçu nedeniyle Ankara 23. ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Temmuz 2016'dan beri tutuklu olduğunu belirterek tahliyesinin gerektiğini, Ercan Gün yönünden de tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesinin gerektiğini ve sanık Adem Sarıgöl yönünden yurtdışına gitme yönündeki beyanları ve sunduğu evraklar doğrultusunda yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması yönünde karara muhalefet şerhi düştü. 

    Etiketler:
    FETÖ, Hrant Dink, Kürşat Yılmaz
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