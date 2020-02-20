Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz yok

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Soçi Mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi Mutabakatına uysun.

- Birliklerimizi sevk etmek, gerekirse zor kullanmak suretiyle ateşkesi sağlayacağız diyoruz, kim olursa olsun. Bu konuda kararlıyız.

- Rusya'nın bu konuda etkisini kullanması gerektiğini her toplantıda söyledik, söylemeye devam ediyoruz.

- Rejimin saldırıları bir taraftan radikalleşmeyi, bir tarafından göçü hızlandırıyor. Bu devam ederse göç artacak. Bu durumda da bizim gelen bu misafirlerimizi ağırlamamız imkansız, bu Avrupa'ya, Amerika'ya da yansıyacak.

- Rusya ile görüşmelerimiz devam edecek. Soçi'yi esas alacağız.

- Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır.

- Bizim Rusya'ya karşı herhangi bir tavrımız söz konusu değil, tek hedefimiz rejim. Ateşkesi ihlal eden gruplardır.

- (Suriye hava sahasının Rusya'nın kontrolünde olması sorun teşkil edecek mi? sorusu) Rusya'nın bu konuda karışmamasıyla bu sorun aşılır.

- Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor.

- Hava sahasını etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz.

- Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Bizim oradaki tek niyetimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesi.

- Mehmetçiğin can güvenliği için tüm önlemler alındı.

- "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" Anayasa yapılacak, meşru bir seçim yapılacak, meşru bir yönetim olacak, demokrat bir devlet olacak, herkes yerini alacak, biz de yerimizi alacağız.

- Türkiye geçmiş yıllarla karşılaştırılmayacak bir şekilde, uluslararası sahada iddiası, yeri olan bir ülke.

- ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz.

- ("ABD'nin ne gibi bir desteği olabilir?" sorusuna) Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir.

- "Türkiye yüzünü yeniden ABD'ye dönüyor mu?": Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak bakımından çeşitli temaslarımız var. Rusya'yla, İran'la, Çin'le görüşmelerimiz var. Bizim eksenden kayma gibi bir durumumuz yok. Kimse de bizi ittirmesin dışarıya doğru.

- Oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Alamazsınız, aldınız imzalayamazsınız, imzaladınız getiremezsiniz, getirdiniz açamazsınız dediler. Cumhurbaşkanımız cevaplarını verdi. S-400'ler faaliyete geçecek.

- Biz 90'lı yıllardan beri ülkemizin ve vatanımızın korunması ve kollanması için maruz kaldığımız tehdide karşı hava savunma arayışımız var. Suriye'deki durumla birlikte bu aciliyet arz etti. ABD'lilerle Patriot çalışmaları yapıldı ama müspet cevabı Ruslar verdi. Bu konuda Ruslarla mutabakata varıldı. Patriot görüşmeleri 2013-2017 yıllarında yapıldı, çözülemedi. Bunu bizzat Trump dile getirdi, "İstiyorlar vermiyorsunuz, ondan sonra niye S-400 aldınız diye kızıyorsunuz" dedi.

- Biz bir tercih olarak değil zorunlu olarak S-400'e gittik. Hava savunma tehdidi varken tedbir almayacak mıyız? Kimse kusura bakmasın. Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var.

- F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz. Bu yapılan şey bütün kurallara aykırı. Biz anlaştık. F-35'ler için 1,5 milyar dolar ödeme yaptık. 2.1 milyar dolar ödememiz var daha bizim. Trump ifade etti, "İnsanlar parasını veriyor, malını istiyor, vermiyorsunuz" diye personeline kızdı. Biz orada ortaklık sorunumuzu yerine getirdik. Biz ABD ve diğer ülkelerinde sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz.

- Zimmetimizde olan 4, ortada kalan 1, toplam 5 uçak ABD'de hangarda bekletiliyor.

- ABD F-35'leri vermezse biz çözüm üreteceğiz.

- Türkiye ile ABD arasındaki en önemli engel PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'dir. PYD/YPG'ye verilen destekler ortaklığa sığmaz. Bu önemli bir sorun. 9 Ekim'de başladı ve Mehmetçik başarıyla üstesinden geldi. Barış Pınarı Harekatı ile terör koridoru hevesleri bitti. ABD dostlarımızla görüşmeler yaparak bu oluşumu ortadan kaldırmak için gayret gösterdik. 49 gün birlikte çalıştık. 30 kilometrelik bir hat koyduk.

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