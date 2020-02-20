Kayıt
21:58 20 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    SON DAKİKA

    Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir niyetimiz yok

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    22728
    Abone ol
    Sputnik
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002201041444380-milli-savunma-bakani-akar-soci-mutabakatinin-arkasindayiz/

    Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNNTürk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

    Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    - Soçi Mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi Mutabakatına uysun. 

    - Birliklerimizi sevk etmek, gerekirse zor kullanmak suretiyle ateşkesi sağlayacağız diyoruz, kim olursa olsun. Bu konuda kararlıyız.

    - Rusya'nın bu konuda etkisini kullanması gerektiğini her toplantıda söyledik, söylemeye devam ediyoruz.

    - Rejimin saldırıları bir taraftan radikalleşmeyi, bir tarafından göçü hızlandırıyor. Bu devam ederse göç artacak. Bu durumda da bizim gelen bu misafirlerimizi ağırlamamız imkansız, bu Avrupa'ya, Amerika'ya da yansıyacak.

    - Rusya ile görüşmelerimiz devam edecek. Soçi'yi esas alacağız. 

    - Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır.

    - Bizim Rusya'ya karşı herhangi bir tavrımız söz konusu değil, tek hedefimiz rejim. Ateşkesi ihlal eden gruplardır.

    - (Suriye hava sahasının Rusya'nın kontrolünde olması sorun teşkil edecek mi? sorusu) Rusya'nın bu konuda karışmamasıyla bu sorun aşılır. 

    - Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor.

    - Hava sahasını etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz.

    - Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Bizim oradaki tek niyetimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesi.

    - Mehmetçiğin can güvenliği için tüm önlemler alındı.

    - "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" Anayasa yapılacak, meşru bir seçim yapılacak, meşru bir yönetim olacak, demokrat bir devlet olacak, herkes yerini alacak, biz de yerimizi alacağız.

    - Türkiye geçmiş yıllarla karşılaştırılmayacak bir şekilde, uluslararası sahada iddiası, yeri olan bir ülke. 

    - ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz.

    - ("ABD'nin ne gibi bir desteği olabilir?" sorusuna) Ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Patriot desteği olabilir.

    - "Türkiye yüzünü yeniden ABD'ye dönüyor mu?": Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak bakımından çeşitli temaslarımız var. Rusya'yla, İran'la, Çin'le görüşmelerimiz var. Bizim eksenden kayma gibi bir durumumuz yok. Kimse de bizi ittirmesin dışarıya doğru.

    - Oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Alamazsınız, aldınız imzalayamazsınız, imzaladınız getiremezsiniz, getirdiniz açamazsınız dediler. Cumhurbaşkanımız cevaplarını verdi. S-400'ler faaliyete geçecek.

    - Biz 90'lı yıllardan beri ülkemizin ve vatanımızın korunması ve kollanması için maruz kaldığımız tehdide karşı hava savunma arayışımız var. Suriye'deki durumla birlikte bu aciliyet arz etti. ABD'lilerle Patriot çalışmaları yapıldı ama müspet cevabı Ruslar verdi. Bu konuda Ruslarla mutabakata varıldı. Patriot görüşmeleri 2013-2017 yıllarında yapıldı, çözülemedi. Bunu bizzat Trump dile getirdi, "İstiyorlar vermiyorsunuz, ondan sonra niye S-400 aldınız diye kızıyorsunuz" dedi.

    - Biz bir tercih olarak değil zorunlu olarak S-400'e gittik. Hava savunma tehdidi varken tedbir almayacak mıyız? Kimse kusura bakmasın. Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var.

    - F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz. Bu yapılan şey bütün kurallara aykırı. Biz anlaştık. F-35'ler için 1,5 milyar dolar ödeme yaptık. 2.1 milyar dolar ödememiz var daha bizim. Trump ifade etti, "İnsanlar parasını veriyor, malını istiyor, vermiyorsunuz" diye personeline kızdı. Biz orada ortaklık sorunumuzu yerine getirdik. Biz ABD ve diğer ülkelerinde sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz.

    - Zimmetimizde olan 4, ortada kalan 1, toplam 5 uçak ABD'de hangarda bekletiliyor. 

    - ABD F-35'leri vermezse biz çözüm üreteceğiz. 

    - Türkiye ile ABD arasındaki en önemli engel PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'dir. PYD/YPG'ye verilen destekler ortaklığa sığmaz. Bu önemli bir sorun. 9 Ekim'de başladı ve Mehmetçik başarıyla üstesinden geldi. Barış Pınarı Harekatı ile terör koridoru hevesleri bitti. ABD dostlarımızla görüşmeler yaparak bu oluşumu ortadan kaldırmak için gayret gösterdik. 49 gün birlikte çalıştık. 30 kilometrelik bir hat koyduk.

    Ayrıntılar geliyor...

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kesin netlik kazanmamakla birlikte her şeyin failin ırkçılık saikiyle hareket ettiğine işaret ettiğini dile getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Başsavcılığın üstlendiği soruşturmayla ilgili Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek sözünü verdi.
    Almanya'da silahlı saldırının yaşandığı Hanau kentinden görüntüler
    Karikatür
    İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet