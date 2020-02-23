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15:29 23 Şubat 2020
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    Başkasının kartıyla otobüse bindiği anlaşılınca şoförün cep telefonunu aldı: ‘Karta karşılık telefon'

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    Ankara Keçiören'de Özel Halk Otobüsü (ÖHO) şoförü Özkan Tuncay, bir yolcunun başkasına ait engelli kartıyla biniş yaptığını fark edip karta el koydu. Tepki gösteren vatandaş, kartı geri alamayınca şoförün cep telefonunu aldı, karta karşılık takas yaptı. Kameraya da yansıyan yolcunun bu hareketi 'pes' dedirtti.

    Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre, ilginç olay geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'na bağlı olan ve Keçiören İncirli-Sokullu arasında hizmet veren 203-154 numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi. ÖHO şoförü Özkan Tuncay, yaşanan olayı şöyle anlattı:

    ​‘Karta karşılık telefonu geri verdi’

    "İncirli Lisesi durağından binen bir kişi kartını validatöre okuttuktan sonra 'Karta bakabilir miyim?' dedim. Baktığımda başka bir çocuğa ait fotoğrafın olduğunu gördüm. Kartı alıp sol tarafa koydum. Kartı almak için üstüme eğilerek karta uzandı alamayınca cep telefonumu aldı. 'Bu kartı EGO'ya teslim edeceğim gidip oradan teslim alacaksınız' dedim. O da 'Ver kardeşim kartımı, çocuğumu almaya gidiyorum' dedi. 'Başkasının kartını kullanıyorsunuz, kamera kaydediyor' dedim. Otobüsten indi, 'Kartı verirsen alırsın, saçmalama' dedi. Karta karşılık telefonu geri verdi. O an telefon lazım olur diye aldım. Yoksa telefonu bırakır giderdim, karakola şikâyetçi olurdum hemen bulurlardı.

    Otobüste ücretsiz biniş kartı okunmayınca şoför tarafından darp edildi
    DHA
    Otobüste ücretsiz seyahat kartı okunmayınca şoför tarafından darp edildi
    ‘2 ayda 10 tane kartı teslim ettim’

    Validatör cihazından son binişe bakıp kart numarasından kim olduğunu bulabiliyoruz. Kart sahibinin kim olduğunu da tespit ettik. EGO'ya işlem yapılması için görüntüleri dilekçe ile birlikte vereceğiz. Başkasının ücretsiz ulaşım kartını kullananlarla çok sık karşılaşıyoruz. Bakıyorum kartta erkek fotoğrafı var, kadın kullanıyor. 'Kim bu' diyorum. 'Normalde kocam kullanıyor da kusura bakmayın' diye yanıt veriyor. Alabildiğimiz kartı alıyoruz, alamazsak resmini çekip EGO'ya dilekçe yazıyoruz. Ben şoför olarak sürekli kontrol ediyorum. 2 ayda EGO'ya 10 tane bu şekilde usulsüz kullanılan kart teslim ettim. 1 Ocak'ta da başkasının kartını kullanan kadını tespit ettim, yine tepeme çullandı ve kartı elimden aldı."

    ‘Düzenleme yapılmazsa bu sıkıntılar bitmez’

    Aynı zamanda Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan Özkan Tuncay, ücretsiz ulaşım kartlarıyla ilgili ciddi bir düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

    "Düzenleme yapılmazsa bu tür sıkıntılar bitmez. Biz sadece İncirli Kooperatifi'ne bağlı tüm otobüslerde günde 16 binden fazla yolcu taşıyoruz. Bunların 3 binden fazlası ücretsiz ulaşım kartı kullanıyor. Günde bir otobüs 350-400 kişiyi ücretsiz taşıyor. Yüzde 24'ünü ücretsiz getirip götürüyoruz. Özellikle 65 yaş üstü kullanıcılar biniyor, bir durak sonra tekrar iniyor. Bu gibi durumlar araç şoförlerinin psikolojisini de etkiliyor. Akşama kadar 10 kere 20 kere binip inenler var, hep aynı insanlar. Yaşlıya saygı kalmadı bu su istimaller nedeniyle. Sabah ve akşam işine gidenlerin okula giden öğrenicilerin de sıkıntı yaşamasına neden oluyorlar. Hem bu hakkın su istimal edilmemesi, hem de usulsüz kullanımlar için ücretsiz ulaşım kartlarına düzenleme şart. Örneğin saat 10 ila 16 arası günde iki biniş olabilir, biz buna razıyız, taşırız."

    200 tam bilet cezası var

    EGO Encümeni'nin 25 Kasım 2015 tarihli kararına göre; öğrenci, engelli, yaşlı ve görevli kartlarının hak sahibi dışında kullanımının tespit edilmesi durumunda kart sahibi ve kullanım hakkı olmayan üçüncü şahıslara 200 tam binişlik bilet cezası uygulanıyor. Usulsüz kullanıldığı tespit edilen indirimli veya serbest kartlar listeye alınarak kullanıma kapatılıyor. Cezanın ödenmesi durumunda kart, sahibine iade edilerek tekrar kullanıma açılıyor.

    Etiketler:
    Ceza, Cep telefonu, Biniş kartı, Engelli, Özel Halk Otobüsleri, Ankara
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