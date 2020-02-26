Beşiktaş'ta elektrikli scooter kazası: Yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki gence otomobil çarptı

Beşiktaş’ta son zamanlarda kullanımı artan ve kentin çeşitli noktalarında ücret karşılığında kiralanan elektrikli scooter’a, otomobilin çarpması soncu metrelerce sürüklenen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.00 sularında Beşiktaş Büyükderece Caddesi Sanayi Mahallesi üstgeçidi girişi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AJ 7387 plakalı otomobil, kiralık elektrikli scooterla yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Okan Yıldız’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldız, otomobilin altında yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Otomobilin altında kalarak sürüklenen 17 yaşındaki genç, kaza yerinde can verdi. Lüks otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede gencini yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Yıldız’ın cenazesi daha sonra ceset torbasına konularak ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü ise polis karakoluna götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.