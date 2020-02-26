Koca'dan koronavirüs açıklaması: Yunanistan sonrası önlemler artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak açıklama yapıyor.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Yunanistan sonrası önlemler artacak. Tüm çabamız virüsün ülkeye girişini engellemek.

- Yarın sınır kapılarımızda alınan önlemleri yerinde göreceğim. Ayrıca bildiğiniz gibi Tahran'dan ülkemize gelen Türk vatandaşlarımızı iki merkezde kontrol altına aldık. Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum. Öksürük ve boğaz ağrısı yakınması olan hastalarımız vardı, onlarda giderek artan solunum sıkıntısı olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

- Yapılan testlerin negatif çıktığını, yani koronavirüs hastası olmadıklarını, virüsü taşımadıklarını söylemek istiyorum. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlardan biri de, negatif çıkan sonuçların önümüzde de negatif çıkacağı anlamına gelmediğidir. 7. günde kontrolün tekrarı ve gerekirse kontrolün 14 güne tamamlanması gerektiği yönünde görüş sağladık.

- Niğde'de Pakistanlı iki düzensiz göçmenin kontrolleri negatif çıktı. Konya'da Güney Kore'ye seyahat eden vatandaşlarımızın testleri negatif çıktı. Eskişehir'de bulunan İranlı vatandaşta herhangi bir bulgu bulunamadı.

- Sınır kapılarında sahra hastanelerimizde kontrolleri ve bilgilendirmeleri yapıp klinik geçmişi olanları karantinayı aldık.

- Şu ana kadar testlerin pozitif çıktığı hiçbir ilimiz olmadı, koronavirüse şu ana kadar rastlanmadı. Ama yarın olmayacağı anlamına gelmez.