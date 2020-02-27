RTÜK'ten Can Ataklı'ya 'ayrımcılık' gerekçesiyle ceza

RTÜK'ten verilen bilgiye göre, ​Üst Kurul toplantısında izleme uzmanlarının raporları ele alındı. Üst Kurul, yasa ihlali yaptığı tespit edilen yayınların raporlarını değerlendirirken, TELE 1 kanalında program yapan Can Ataklı'nın dosyasını da görüştü.

Söz konusu dosyada, TELE 1 ekranlarında yayınlanan 'Gün Başlıyor' programının sunucusu Ataklı'nın bir televizyon kanalındaki bilgi yarışmasında ödül kazanan işitme engelli genç kızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayıp tebrik etmesini gündemine aldığı ifade edildi.

Ataklı'nın yayında sarf ettiği sözleri arasında "…zannediyorum Tayyip Erdoğan da türbanlı olması gerekçesiyle olduğunu düşünüyorum arayıp onu kutluyor... Niçin Cumhurbaşkanı kutlar? Tek şeyi var türbanlı olması herhalde…. Yani yarışma kazanmış itirazım yok ama çıkarılmasının tek sebebi var. Türbanlı olması. İnanın bakın başka hiçbir şeyi yok bunun. Çünkü başka konularda yapmıyorlar” ifadelerini kullanıldığı belirtildi.

​İlgili uzman raporunda Ataklı'nın toplumu sınıflandıran ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle 6112 sayılı RTÜK yasasının 8. Maddesi'ne göre cezai işlem yapılması teklifi yer aldı. Üst Kurul da yayın raporu hazırlayan uzmanın kanaatleri doğrultusunda karar aldı.

​Buna göre, kanunun 'yayın hizmeti ilkeleri' başlığında bulunan maddesinin 'e' fıkrasında yer alan 'ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez' hükmü gereği TELE 1'e idari para cezası müeyyidesi uygulandı.