Koca: İran'da olan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamalarını, bulundukları yerden dışarı çıkmamalarını istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak İran'da yaşayan Türk vatandaşlarına çağrıda bulundu ve sınır kapılarını zorlamamalarını istedi. Koca, bu kişilere dışarı çıkmamalarını ve kişisel hijyene dikkat etmelerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Virüs nedeniyle İran'da 22 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Koca, "Kum ve Meşhed kenti odaklı salgının giderek artmış olması ölü sayısının artması sebebiyle kara ve demiryollarıyla ilgili tedbirlerimizi yoğunlaştırmıştık. Gelen vatandaşlarımız var. Karayoluyla gelmek isteyen vatandaşlarımız için sahra hastanesi üniteleri koyarak tarama yapıp emin olduğumuzda 48 saat takip edip sağlıklı olduklarından emin olduktan sonra yakın takip şartıyla 14 gün izolasyon ve gözetim altında tutmak istiyoruz" dedi.

Koca şunları kaydetti: