Koca: İran'da olan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamalarını, bulundukları yerden dışarı çıkmamalarını istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Virüs nedeniyle İran'da 22 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Koca, "Kum ve Meşhed kenti odaklı salgının giderek artmış olması ölü sayısının artması sebebiyle kara ve demiryollarıyla ilgili tedbirlerimizi yoğunlaştırmıştık. Gelen vatandaşlarımız var. Karayoluyla gelmek isteyen vatandaşlarımız için sahra hastanesi üniteleri koyarak tarama yapıp emin olduğumuzda 48 saat takip edip sağlıklı olduklarından emin olduktan sonra yakın takip şartıyla 14 gün izolasyon ve gözetim altında tutmak istiyoruz" dedi.
Koca şunları kaydetti:
- İran'da bulunan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamalarını dışarı çıkmadan bulundukları yerleri havalandırmalarını kişisel el yıkama dahil olmak üzere hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve gelmek isterlerse 14 gün gözlem altında tutulacaklarını bilmelerini istiyorum.
- Gürbulak Sınır Kapısı'ndan 60 kişiyi aldık, takip ediyoruz. Grip belirtisi olan 3 kişiyi hastaneye aldık.
- Kum ve Meşhed'den gelenleri ayrı bir yerde gözetimde tutuyoruz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)