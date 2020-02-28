Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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