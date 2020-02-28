NetBlocks: Sosyal medya 16 saattir kısıtlanıyor

Suriye’nin İdlib kentinde dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik saldırının ardından Türk Telekom’un sosyal medya platformlarına erişimi 27 Şubat saat 23:00 itibariyle kısıtladığı, diğer büyük operatörler Vodafone ve Turkcell’in de yaklaşık 00:20’de aynı işlemi yaptığı bildirildi.

İnternetteki erişim kesintilerini gerçek zamanlı takip eden NetBlock.org platformunun verilerine göre, 27 Şubat saat 23:30 itibariyle sosyal medya platformları Twitter, Facebook, Instagram’a erişim tamamen, mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile video paylaşım sitesi Youtube’a da kısmen engellendi.

Bu operatörlerden kısıtlamalarla ilgili açıklama gelmedi.

NetBlocks, operatörlerin kısıtlaması dışında Türkiye’de internet performansında bir sorun yaşanmadığını belirtse de sosyal medyadaki kullanıcılar internette genel bir yavaşlamanın olduğundan şikayetçi.

© Fotoğraf : Service Disruptions (Turkey-TR, Multiple Providers; 2020-02-27 to 2020-02-28 UTC)

Kullanıcılar, bugün saat 15:45 itibariyle Twitter, Facebook ve Instagram’a hala giremezken, WhatsApp ve Youtube’a erişimde zorluk yaşanıyor. VPN uygulamalarıyla bu sitelere girilebiliyor.

© Fotoğraf : Netblocks.org Online Platform Feature Restrictions by ISP, Turkey - TR, 2020-02-27

NetBlocks’a göre, Türkiye’deki operatörler Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı ve Ekim 2019’da başlayan Barış Pınarı harekatları sırasında da benzer kısıtlamalara gitti.

It's 8 a.m. in #Turkey, where citizens are waking to find Twitter, Facebook, Instagram, YouTube blocked and WhatsApp limited.



Turkey is a global leader in Twitter usage, and Facebook had just announced plans to open offices in eight Turkish provinces.



📰https://t.co/bowVKOQixH pic.twitter.com/4jcrm4jAx9 — NetBlocks.org (@netblocks) February 28, 2020

​