NetBlocks: Sosyal medya 16 saattir kısıtlanıyor

İnternetteki erişim kesintilerini gerçek zamanlı takip eden NetBlock.org platformunun verilerine göre, 27 Şubat saat 23:30 itibariyle sosyal medya platformları Twitter, Facebook, Instagram’a erişim tamamen, mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile video paylaşım sitesi Youtube’a da kısmen engellendi.
Bu operatörlerden kısıtlamalarla ilgili açıklama gelmedi.
NetBlocks, operatörlerin kısıtlaması dışında Türkiye’de internet performansında bir sorun yaşanmadığını belirtse de sosyal medyadaki kullanıcılar internette genel bir yavaşlamanın olduğundan şikayetçi.
Kullanıcılar, bugün saat 15:45 itibariyle Twitter, Facebook ve Instagram’a hala giremezken, WhatsApp ve Youtube’a erişimde zorluk yaşanıyor. VPN uygulamalarıyla bu sitelere girilebiliyor.
NetBlocks’a göre, Türkiye’deki operatörler Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı ve Ekim 2019’da başlayan Barış Pınarı harekatları sırasında da benzer kısıtlamalara gitti.
It's 8 a.m. in #Turkey, where citizens are waking to find Twitter, Facebook, Instagram, YouTube blocked and WhatsApp limited.— NetBlocks.org (@netblocks) February 28, 2020
Turkey is a global leader in Twitter usage, and Facebook had just announced plans to open offices in eight Turkish provinces.
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