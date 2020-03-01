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21:38 01 Mart 2020
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    Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Salman: Bu, CHP'ye yapılmış bir eylem

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    Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, "Bu Vefa Salman'a değil, Yalova'ya karşı yapılmış bir eylem değil, tamamen CHP'ye yapılmış bir eylem." dedi.

    Salman, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde CHP'nin 11. Yalova Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, haram lokma yemediğini, çocuğuna da asla yedirmeyeceğini söyledi. 

    Görev yaptığı belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerine kefil olduğunu ifade eden Salman, "Kamunun hakkını sonuna kadar koruduk, korumaya devam ediyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum. Benimle, ekibimle ilgili kim ne söylerse alnını karışlayabiliriz. Benim belediye başkanı olduktan sonraki bir aylık gelirim 22 bin lira. Belediye başkanı olmadan önce hangi evde oturuyorsam, hala giriş katında o evde oturuyorum. Arabamı yeri geldi makam aracı yaptım, benzinini dahi cebimden koydum. Bunu siyasi şov olsun diye de yapmadım." diye konuştu.

    Yaşanan usulsüzlüklerin Mali İşler Müdürlüğündeki bir personel tarafından belirlenmesinin ardından durumu ilk olarak kendisine şu anda tutuklu olan Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in aktardığını belirten Salman, "Olay özünden uzaklaşıldı. Olay başka türlü bir yere siyasi platforma oturtuldu. Amaç CHP'yi, CHP'nin bayrağını Yalova Belediyesinden uzaklaştırmaktı. Sandıkta başaramadıklarını bu yöntemle denemeye soktular. Bu Vefa Salman'a değil, Yalova'ya karşı yapılmış bir eylem değil, tamamen CHP'ye yapılmış bir eylem." ifadelerini kullandı. 

    Eski milletvekili Muharrem İnce ise kutuplaştırıcı siyasetten Türkiye'ye hayır gelmeyeceğini söyledi. 

    Kongrede mevcut başkan Nur Koçal, aday olmazken, seçime tek aday olarak giren Mehmet Güler CHP İl Başkanlığına getirildi. 

    Kongreye partililerin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de katıldı. 

    Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturması

    Yalova Belediyesi yetkilileri, 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin muhasebe kayıtlarında usulsüz işlemler yaptığının tespit edildiğini belirterek İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

    Yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 9'u tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyon kapsamında 28 Şubat'ta da 5 kişi daha gözaltına alınmıştı. 

    Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu bulunan Başkan Yardımcısı Halit Güleç, "Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak" 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı. 

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