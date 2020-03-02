Kayıt
23:32 02 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    İzmit Kent Konseyince İzmit Belediyesi Deprem Müzesi'nde Deprem paneli düzenlendi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, bir sunum yaptı.

    Uzmanlardan deprem uyarısı: İlk fırsatta yenilemeyi deneyin

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104152/12/1041521269_0:79:1200:754_1200x675_80_0_0_059bff07de6b750eee2a31e3550d30a2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003021041521299-uzmanlardan-deprem-uyarisi-ilk-firsatta-yenilemeyi-deneyin/

    Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sami Arsoy, "Nitelikli mühendislik hizmeti görmüş bir binada depremin kendisinden korkmaya gerek yok" dedi.

    İzmit Kent Konseyince İzmit Belediyesi Deprem Müzesi'nde düzenlenen "deprem" panelinde konuşan Arsoy, depremin yer kabuğu içerisinde enerji boşalması olarak ortaya çıktığını ve farklı yönlerde hareket ettiğini söyledi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
    © AA / Volkan Furuncu
    Soylu: Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz

    İnşaat mühendislerinin, yapıların depremle gelen ivmeyi tolere etmesi için hesaplar yaptığını dile getiren Arsoy, bunların arasında ulaşım yapıları, barajlar, istinat duvarları ve binalar gibi büyük yapılar olduğunu kaydetti.

    Arsoy, modern şehirlerin köprüsüz düşünüleyemeyeceğini belirterek, "Köprüler deprem nedeniyle yıkılırsa üzerindeki araçlarda bulunanlar da hayatlarını kaybedebiliyorlar. Depremin hemen sonrasında ulaşım aksıyor. İnşaat mühendisliği kısmıyla ilgili köprüyü yaptıktan sonra belli aralıklarla kontrol etmek ve bakımdan geçirmek gerekiyor. Ortalama bir köprü 75 yıl hizmet vermek için tasarlanır ama o köprüyü 75 yıl boyunca kendi haline bırakmamak gerekiyor. Gözden geçirmek yeterli değil, kayıt altında tutulması lazım" diye konuştu.

    Barajların da şehirlerde bulunan önemli büyük yapılardan olduğunu vurgulayan Arsoy, şöyle devam etti:

    "Barajlar depreme yenildiği zaman fonksiyonunu kaybediyor. Tamamen bir baraj yıkılsa ne olur? Barajın tuttuğu bütün su serbest kalıyor ve önünde ne varsa sular altında kalıyor. Depremde hasar gören yapıların altında kalanların bir de sular altında kaldığını düşünün. Yine içme suyu sağlıyorsa o sudan mahrum kalıyorsunuz. Yine bunların periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor. Bu durumlarda ülke olarak kötü değiliz ama daha alacak mesafemiz var."

    Prof. Dr. Arsoy, inşaat mühendisliği deyince insanın aklına ilk önce yaşadığı evin geldiğine işaret ederek, "Bina deyince de tek tip bir binada yaşamıyoruz. Bazılarımız iyi mühendislik hizmeti almış binalarda, bazılarımız mühendislik hizmeti alsa da oldukça yaşlı binalarda yaşıyor. Kimimiz de hiç mühendislik hizmeti almamış binalarda yaşıyor. Nitelikli mühendislik hizmeti görmüş bir binada depremin kendisinden korkmaya gerek yok. Binaların 40-50 yıl bir ekonomik ömrü var. Yapınız 40 yaşını aşmışsa ilk fırsatta yenilemeyi düşünmekte fayda var. Yani 20 yılı aşmışsa yavaş yavaş diğer imkanlardan yararlanmak lazım" bilgisini paylaştı.

    İmara aykırı ve kesinlikle mühendislik hizmet görmemiş yapıların da olduğunu kaydeden Arsoy, "Yani bu tür binalarla ilgili bireysel olarak çözüm getirmek oldukça zor. Mümkün mertebe bu binaların yıkılıp yeni yönetmeliğe göre mühendislik hizmeti görmüş binalara evrilmesi gerekiyor. Binasına güvenmeyen insanlar ekonomik durumu da yoksa yenileyemiyor. O evi yeniden yapmak çok kolay bir iş değil. Kamu yoluyla oldukça kapsamlı finans projeleri geliştirilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

    Arsoy, ülkemizin teknik bilgi eksikliği olmadığını ifade ederek, mühendisliğin icrasında ve iş yapma kültüründe sorunlar olduğunu, insanların bilgili kişilerle çalışmayı prensip edinmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

    Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Haluk Eyidoğan'ın da geçmişteki ve ilerde yaşanması öngörülen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu panelde, AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul kurumun yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

    Etiketler:
    Naci Görür, Deprem, Kocaeli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nde Suudi Arabistan Ulusal Ödülü'nü kazanan fotoğrafçı Abbas Alkhamis'in Horse Motion görüntüsü.
    2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması’nda Ulusal Ödüller sahiplerini buldu
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet