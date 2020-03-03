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    Yatalak engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi

    Yatalak engelli oğlu için verilen bakım parası, faiziyle geri istendi

    © DHA /
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003031041522069-yatalak-engelli-oglu-icin-verilen-bakim-parasi-faiziyle-geri-istendi/

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğuştan engelli oğlu Ahmet Çelik (27) için 2017 yılında evde bakım parası bağlanan Rukiye Çelik'ten bugüne kadar ödenen 33 bin 238 lira haksız yere verildiği gerekçesiyle faiziyle geri istendi. Rukiye Çelik, "Benim bu parayı ödeme gücüm yok, isterlerse oğlumla gider hapiste yatarım" dedi.

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. hafta maçında Beşiktaş ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Medipol Başakşehirli futbolcu Alexandru Epureanu (sağda), bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Burak Yılmaz (solda) ile mücadele etti.
    © AA / Onur Çoban
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    Manavgat'ın Odaönü Mahallesi'nde babası 1998 yılında ölen ve annesi Rukiye Çelik ile birlikte yaşayan Ahmet Çelik için annesine Manavgat Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Nisan 2017'de evde bakım parası bağlandı. O tarihten bu yana oğlu için Rukiye Çelik'e evde bakım parası verilirken, eve kontrol için gelen görevliler, annenin aylık gelirinin asgari ücretin 3'te 2'sinden fazla olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda Rukiye Çelik'in aldığı evde bakım parası geçen yıl ekim ayında kesilirken, bugüne kadar ödenen toplam 33 bin 238 liranın ise geri istenmesine karar verildi. Rukiye Çelik'e gönderilen tebligatta haksız verildiği belirtilen parayı faiziyle ödemesi istendi.

    'Emekli maaşı çok zaman yetmiyor'

    Rukiye Çelik, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle felçli olarak hayatını sürdürdüğünü, eşinin ise 1998 yılında öldüğünü söyledi. Eşinden kalan emekli maaşıyla oğluna bakmaya çalıştığını ancak bu paranın yetmediğini anlatan anne Çelik, "Hastaneye gidiyoruz, çeşitli ilaçları ve malzemeler lazım oluyor, emekli maaşı çok zaman yetmiyor. 2016 yılında Antalya'ya hastaneye gittiğimizde doktor, oğlum için bakım parasının bağlanabileceğini söyledi. Ben de 'tamam' dedim. Bir süre sonra eve görevliler geldi. Notlar aldılar ve gittiler. Ondan sonra 2017 yılının Nisan ayında aylık 200 lira bakım ücreti bağlandı" dedi. 

    'Benim oğlum bu haldeyken nasıl çiftçilik yapayım?'

    O zamandan bu tarafa bakım parası aldığını söyleyen Rukiye Çelik, "Geçen günlerde kontrole gelen görevliler, bana 'Abla sen çiftçilik ve hayvancılık yapıyormuşsun. Sen narenciyecilik yapıyormuşsun, o nedenle ücretin kesilecek' dediler. Benim oğlum bu haldeyken nasıl çiftçilik yapayım, narenciyecilik yapayım. Burası köy yeri evimin önünde bir inek bağlı. Onu da hayvancılık yapıyormuşsun dediler" diye konuştu.

    'Çocuğumu da alır gider hapiste yatarım'

    İstenen parayı ödeme gücünün olmadığını anlatan Rukiye Çelik, şöyle dedi:

    "Buraya gelen görevlilerden biri, 'Teyze bu parayı ödemezseniz hapise kadar yolu var bunun' deyince ben de 'Varsa var. Çocuğumu da alır gider hapiste yatarım. Benim çocuğuma benden başka kimse bakamaz edemez, yerinden bile kaldıramazlar onu. Benim bu parayı ödeme gücüm yok, isterlerse oğlumla gider hapiste yatarım' dedim." 

    Kaymakam: Gereken en kısa zamanda yapılacaktır

    Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise konunun araştırılacağını belirterek, "Ailenin maaş almasının önünde bir engel varsa ve ailenin bu parayı ödeme imkanı yoksa hazırlanacak raporla affedilebiliyor. Gereken en kısa zamanda yapılacaktır" dedi.

    Etiketler:
    Maaş, Para, Engelli, Manavgat, Antalya
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