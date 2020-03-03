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08:40 03 Mart 2020
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    Kulis: Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na kızgın, 'Daha da elini sıkmam' dedi

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kızgın olduğu ve "Daha da elini sıkmam" dediği ileri sürüldü.

    Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara’daki asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmaması kamuoyunda yankı uyandırdı.

    MHP koridorlarında bu durum, "Bahçeli Kılıçdaroğlu’na kızgın" olarak yorumlandı.

    Bahçeli, bir hafta önce “Beraber ağlayalım, beraber gülelim” diyerek Türkiye’nin birlik ve beraberliği için tüm partilere sağduyu çağrısı yapmış, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’le yine bir cenaze töreninde tokalaşarak barış iklimine katkıda bulunmuştu. Parti yönetimine göre, İdlib’den gelen ölüm haberleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun izlediği politika ve açıklamaları MHP liderini rahatsız etti.

    Türkiye’nin birliğe ihtiyaç duyduğu süreçte ana muhalefet liderinden gelen “İdlib’de sıkıştılar”, “Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak” açıklamalarına sert tepki gösteren Bahçeli, CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) olağanüstü toplanması yönündeki talebini de 'fırsatçılık' olarak görüyor. Bahçeli, CHP ve Kılıçdaroğlu’nun bu tavrını 'milli bir meseleyi siyasete tahvil etme gayreti' olarak değerlendiriyor.

    ‘HDP’lileşti’

    Bahçeli, böylesine kritik bir süreçte Kılıçdaroğlu’nun 'Türkiye düşmanlarıyla aynı safta olduğunu' düşünüyor. CHP’nin gittikçe 'birlikte hareket ettiği HDP’ye benzediğini, hatta HDP’lileştiğini' iddia eden Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi zora sokacak açıklamalar yaparken Esad rejimine yönelik herhangi bir tepki göstermemesini' de eleştiriyor.

    '(Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’a tek bir eleştirisi bile yok, bir de ona söz söyle” diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı her fırsatta köşeye sıkıştırmak için çabaladığını dile getiriyor.

    Bahçeli, kurmaylarıyla sohbetinde, Kılıçdaroğlu ile tokalaşmamasının sebebini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun güven vermediğini belirten Bahçeli,Daha da elini sıkmam diyerek tavrının kesinliği ortaya koydu. Bahçeli tokalaşmamanın kamuoyunda yarattığı yankının anımsatılması üzerine de “Hava soğuktu” diyerek esprili bir yaklaşım sergiledi.

    Etiketler:
    Şehit, Asker, İdlib, MHP, CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli
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