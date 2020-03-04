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    Meclis'te yumruklu kavga

    Meclis'te yumruklu kavga

    © DHA /
    Türkiye
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    TBMM'de CHP'li Engin Özkoç'un konuşması sırasında AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı.

    TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç kürsüye çıktı.

    Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.

    CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Yaşananlar nedeniyle genel kurula ara verildi.

    ​Özkoç, Mecli'teki kavganın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ben bir kişinin değil, milyonların sesiyim... Tehditler, yumruklar bizi yıldıramaz... Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türkleriz... Biz lekesizleriz. Ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

    Çelik: Ortaya koyulan bu tavrın zaman ayarlı bir sabotaj olduğunu değerlendiriyorum

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, kavgayla ilgili CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, "Türk ordusu Suriye'de Libya'da olağanüstü görevler içerisindeyken Suriye'de milli güvenliğimizi korumak için operasyondayken en önemli hususlardan bir tanesi milletimizin verdiği destektir. Cumhurbaşkanımız yurt dışına Putin ile görüşmek üzere yarın yola çıkacakken ortaya koyulan bu tavrın zaman ayarlı bir sabotaj olduğunu değerlendiriyorum. Bunlar kesinlikle tesadüf değildir" dedi.

    Kavga öncesi Meclis'te yaşananlar da ekranlara yansıdı. 

    ​​Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı. 

    Ne olmuştu? 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup konuşmasında “Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir” sözlerine tepki gösteren Özkoç, şu açıklamayı yapmıştı: 

    "Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez"

    Etiketler:
    Engin Özkoç, AK Parti, CHP, Kavga, TBMM, Meclis
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