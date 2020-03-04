KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'de toplumun yüzde 59'u GDO'lu ürünlerle Türk ırkının kısırlaştırıldığına inanıyor

'Dünyada bir ilkesizlik sorunu yaşanıyor'
Küresel göçün günümüzün bir gerçeği olduğunu ve fırsat eşitliği arasındaki makasın da açıldığını söyleyen Ağırdır, dünya genelinde adaletsizliğin kalıcı hale gelmeye başladığını dile getirdi. Ağırdır, dünyada bir ilkesizlik sorunu yaşandığını ve ülkelerin sığınmacılara kendi çıkar tanımları üzerinden baktığını ifade etti. Ağırdır, devletlerin yaşanan sorunları kendi merkezi otoriteleri ile çözmek istediklerini bu nedenle bu sorunlara toplumun müdahil omasını istemediklerini söyledi.
Küresel göçün devam edeceğini söyleyen Ağırdır, "Hiçbir zaman Gine'nin veya Fas'ın Fransa seviyesinde ekonomik refaha ulaşması artık mümkün değil. O zaman Gine'de elindeki telefondan Paris'teki hayatı gören bir genç oraya gitmek isteyecek. Bunu insanlık durduramaz" diyerek, bu problemleri ilkesel olarak ele alan siyasetçilerin de bulunmadığını dile getirdi.
'İnsanların hakikatle ilişkisi bozuk'
İnsanların kutuplaşmaya sıkıştığını ve bunun sonucunda makul düşünmekten uzaklaştığını kaydeden Ağırdır, şöyle devam etti:
"İnsanlar kendi kimliklerine olan sıkışmaları ile öylesine bir zihni esaret içindeler ki makul düşünemiyorlar. Türkiye'de toplumun yüzde 59'u GDO'lu ürünlerle Türk ırkının kısırlaştırıldığına inanıyor. Üçüncü havalimanını Almanlar'ın kıskandığını söyleyenler yüzde 48. Dünyayı beş ailenin yönettiğini söyleyenlerin oranı 48. İnsanların hakikatle ilişkisi bozuk."
Araştırma şirketlerinin seçimlere yönelik manipülasyon yaptığına yönelik de iddiaların gündeme geldiğini hatırlatan Ağırdır, KONDA'nın her seçimden önceki Perşembe günü dışında kamuoyuna seçim anketi açıklamadığını belirterek, "Herkes kendi lehine bir yerden bakıyor. Anketlerdeki sayılar işine geldiyse gazlıyor gelmediyse küfrediyor. Bilmeyenler kendine bir sorsun kimse ankete bakarak oyunu değiştirdi mi? 58 milyonluk bir seçmen kitlesi anketlerle manipüle edilebilir mi? Anketlerin böyle bir mahareti yok. Anket dediğimiz şey eğer doğru yapıyorsanız bir ölçümdür. Biz bir ölçüm yapıyoruz" dedi.
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