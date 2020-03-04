Kayıt
02:33 05 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Bekir Ağırdır

    KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'de toplumun yüzde 59'u GDO'lu ürünlerle Türk ırkının kısırlaştırıldığına inanıyor

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 71
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104153/44/1041534476_0:-1:2844:1600_1200x675_80_0_0_f0e23e1ef2a4cc0e62080e0fd181faa4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003041041534507-konda-genel-muduru-agirdir-turkiyede-toplumun-yuzde-59u-gdolu-urunlerle-turk-irkinin/

    KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, son yapılan araştırmaların verilerini paylaşarak, ''Türkiye'de toplumun yüzde 59'u GDO'lu ürünlerle Türk ırkının kısırlaştırıldığına inanıyor. Üçüncü havalimanını Almanlar'ın kıskandığını söyleyenler yüzde 48'' şeklinde konuştu.

    Mülteci gibi Yunanistan'a gitmeye çalışan Konyalı darp edildi.
    © Fotoğraf : Twitter
    Mültecilerle birlikte sınırı geçmeye çalışan Konyalı konuştu
    KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 yazarı Murat Sabuncu Sayıların Dili'nde, araştırma verilerinin ışığında son gelişmeleri yorumladı. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye'de toplumunun birçok konuda artık yabancılaştığını ve problemlerin çözümüne dahil olmaktan uzak kaldığını söyledi. Ağırdır, "Suriyelilerin seçmen yapılacağını söyleyip ülkeye alınmasını istemeyenler bugün batıya gönderilmelerine karşı çıkıyorlar. Aynı zamanda o gün faklı düşünenler de şimdi 'yeterince besledik artık gitsinler' diyor. Bütün bunların nedeni kutuplaşma. İnsanların kimliklere hapsolması hakikatle ilişkilerini kopartıyor" dedi. Türkiye-Yunanistan sınırında sığınmacıların içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Ağırdır, Türkiye'de yaşayan hiç kimsenin Afganistan veya Suriye'deki yaşam koşullarına razı olmayacağını söylerken, "Şimdiye kadar oranın doğal kaynaklarını alan, seçilmiş mühendislerini alan ülkeler şimdi aynı toplumun insanlarının Meriç nehri kıyısında kırılmalarını izliyor. Bir insanlık problemi var karşımızda. Hep beraber bunu konuşmamız lazım. İnsanlığın ve batının adalet kavramını yeni baştan düşünmesi gerekiyor" dedi. 

    'Dünyada bir ilkesizlik sorunu yaşanıyor'

    Küresel göçün günümüzün bir gerçeği olduğunu ve fırsat eşitliği arasındaki makasın da açıldığını söyleyen Ağırdır, dünya genelinde adaletsizliğin kalıcı hale gelmeye başladığını dile getirdi. Ağırdır, dünyada bir ilkesizlik sorunu yaşandığını ve ülkelerin sığınmacılara kendi çıkar tanımları üzerinden baktığını ifade etti. Ağırdır, devletlerin yaşanan sorunları kendi merkezi otoriteleri ile çözmek istediklerini bu nedenle bu sorunlara toplumun müdahil omasını istemediklerini söyledi. 

    Küresel göçün devam edeceğini söyleyen Ağırdır, "Hiçbir zaman Gine'nin veya Fas'ın Fransa seviyesinde ekonomik refaha ulaşması artık mümkün değil. O zaman Gine'de elindeki telefondan Paris'teki hayatı gören bir genç oraya gitmek isteyecek. Bunu insanlık durduramaz" diyerek, bu problemleri ilkesel olarak ele alan siyasetçilerin de bulunmadığını dile getirdi.

    'İnsanların hakikatle ilişkisi bozuk'

    İnsanların kutuplaşmaya sıkıştığını ve bunun sonucunda makul düşünmekten uzaklaştığını kaydeden Ağırdır, şöyle devam etti:

    "İnsanlar kendi kimliklerine olan sıkışmaları ile öylesine bir zihni esaret içindeler ki makul düşünemiyorlar. Türkiye'de toplumun yüzde 59'u GDO'lu ürünlerle Türk ırkının kısırlaştırıldığına inanıyor. Üçüncü havalimanını Almanlar'ın kıskandığını söyleyenler yüzde 48. Dünyayı beş ailenin yönettiğini söyleyenlerin oranı 48. İnsanların hakikatle ilişkisi bozuk."

    Araştırma şirketlerinin seçimlere yönelik manipülasyon yaptığına yönelik de iddiaların gündeme geldiğini hatırlatan Ağırdır, KONDA'nın her seçimden önceki Perşembe günü dışında kamuoyuna seçim anketi açıklamadığını belirterek, "Herkes kendi lehine bir yerden bakıyor. Anketlerdeki sayılar işine geldiyse gazlıyor gelmediyse küfrediyor. Bilmeyenler kendine bir sorsun kimse ankete bakarak oyunu değiştirdi mi? 58 milyonluk bir seçmen kitlesi anketlerle manipüle edilebilir mi? Anketlerin böyle bir mahareti yok. Anket dediğimiz şey eğer doğru yapıyorsanız bir ölçümdür. Biz bir ölçüm yapıyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Murat Sabuncu, T24, kısırlaştırma, GDO, Bekir Ağırdır, KONDA
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmacılardan biri atış yaparken
    Rus kadın askerler profesyonelliklerini yarıştırdı
    Karikatür
    ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban'ı ilk kez vurdu
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet