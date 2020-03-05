Babasının otomobilini çaldı, yakalanınca 'Size ne?' dedi

Edinilen bilgiye göre, olay, Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Y. Kozan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 21 yaşındaki oğlu Nadir Y.'nin otomobilini çaldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis alarma geçerek bütün birimlere otomobil plakasını vererek görüldüğü yerde yakalanması talimatı verildi. Bugün saat 11:45 sıralarında ise Nadir Y.'nin Bülent Angın Bulvarı'nda görüldüğü ihbarı geldi. Polis harekete geçip gidiş güzergahında önlem aldı. Nadir Y. otomobil ile Yeni Baraj Mahallesi'ne geldiği sırada polis 'Dur' ihtarında bulundu.

Ancak zanlı ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile zanlı arasında kovalama başlandı. Bir süre sonra Nadir Y. bulvarda otomobili durdurup ara sokaklarda kaçmak istedi. Ancak arkasındaki polislerde araçlardan inip yaya olarak kovaladığı zanlıyı kapı üzerinden atlarken yakaladı. Zanlı polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Zanlı yakalanınca, "Babamın arabası, size ne?" diyerek tepki gösterdi.