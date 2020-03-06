Soylu: Türkiye'den Yunanistan'a 142 bin 175 göçmen geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 12:10 itibariyle Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya gitmek için sınır kapılarında, sahillerde toplanan sığınmacılarla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu.

Soylu, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175" dedi.

Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 6, 2020

​Dün Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunan Soylu, sınırı geçmeye çalışan sığınmacıları Türkiye tarafına geri iten Yunanistan'ın sığınma hakkı ihlali işlediğini söylemiş, 1000 özel harekat polisini geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç sınırına getireceklerini açıklamıştı.