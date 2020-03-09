Ürdünlü çocuğa şiddet davasında sanığa 2 yıl 5 gün hapis cezası

Ürdünlü bir çocuğu şiddete maruz bırakan Nadir Kızılbulut'un yargılandığı davada mahkeme heyeti sanığa 2 yıl hapis cezası verdi. Çocuğun ailesi karara itiraz edecek.

Mersin'de bir sitede çıkan tartışmada Ürdünlü çocuk A.T.O.A.K.'yi (5) şiddete maruz bırakan Nadir Kızılbulut'un yargılandığı davada karar açıklandı.

21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Kızılbulut ve Ürdünlü çocuk ve ailesi katılmadı. Avukatları son kez dinleyen mahkeme başkanı, Kızılbulut hakkında 5 yaşındaki çocuğa tokat atmaktan 7 ay 15 gün, baba Trad'a yönelik şiddet eyleminden dolayı 3 ay 10 gün, mala zarar vermekten 5 ay ve ölümle tehdit suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sanık hakkında 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması' (HAGB) maddesini uyguladı.

Avukat Gökalp: İtiraz edeceğiz

Ürdünlü ailenin avukatı Hibe Gökalp, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sanığa verilen ceza yetersiz. Kendini savunamayacak yaştaki bir çocuğa yönelik uygulanan bir fiil söz konusu. Bölge mahkemesine itiraz edeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Mersin'in Mezitli ilçesindeki sitede 5 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen olayda, Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer çocuklar arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada apartman toplantısından çıkarak, kalabalığa doğru gelen Nadir Kızılbulut, Ürdünlü A.T.O.A.K. adlı çocuğa tokat attı.

Çocuk tokadın şiddetiyle yere düşerken, ailelerin tartışması kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kızılbulut'un çocuğa saldırdığı anlar site sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kızılbulut, çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darbettiği, evlerinin camını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kızılbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında 'Nitelikli yaralama', 'Tehdit', 'Çocuğa karşı yaralama' ve 'Mala zarar verme’ suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kızılbulut, 40 gün sonra, 13 Aralık 2019'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.