Kayıt
17:50 09 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Bekmezci'nin yargılandığı FETÖ davasındaki gizli tanık: Erdoğan’ın attan düştüğü gün, o hayvana çeşitli ilaçlar verdiler

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 115
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104114/85/1041148567_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_bee3b5bb1412bfe26665446375e46334.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003091041560304-bekmezcinin-yargilandigi-feto-davasindaki-gizli-tanik-erdoganin-attan-dustugu-gun-o-hayvana-cesitli/

    FETÖ davasında gizli tanık olarak dinlenen 'Zaman' kod adlı kişi "Erdoğan’ın attan düştüğü gün, o ata çeşitli ilaçlar verdiler. Amaçları Erdoğan’ı attan düşürüp boynunun kırılmasıydı. Erdoğan için sıralı zehir kullandıklarını da biliyorum” şeklinde konuştu.

    'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkan ve Fethullah Gülen’in en yakınındaki isim olan Yusuf Bekmezci, hakkındaki iddiaları reddederken, Gülen ile gençlik yıllarında tanıştığını ve ABD'de ziyaret ettiğini söyledi.

    İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada züccaciye işiyle uğraştığını anlatan Bekmezci, hayatında hiç terör örgütüne bulaşmadığını savundu. Askerden geldikten sonra İzmir’deki Kestane Pazarı Camii'ne gittiğini ve burada Fethullah Gülen ile tanıştığını anlatan Bekmezci, “Ankara’dan Diyanet mensubu bir zatı muhterem geldi. Adının Fetullah Gülen olduğunu öğrendim. Kendisi ile burada tanıştık. Kendisiyle başka bir ilişkim olmamıştır şeklinde konuştu.

    'İnsanın gülmesi geliyor'

    Mahkeme başkanının Gülen’in kendilerine Bank Asya’ya para yatırma talimatının olup olmadığını sormasının üzerine, “Bu konuda kendisinin etkisi de yok, yetkisi de yok. Bank Asya’ya para yatırmadım” dedi.

    Mahkeme başkanının ‘örgütün kasası’ olduğu iddiasına “Ben herhangi bir örgütle karşılaşmadım” diye cevap veren Bekmezci, mahrem imamlara vaaz verdiği iddiasına ilişkin de, “İnsanın gülmesi geliyor. Ben ilkokul mezunuyum. Benim O insanlara akıl verecek kadar aklım yok. Büyük oluşumları yönetecek karakterde bir insan değilim” diye konuştu.

    Mahkeme başkanının, Fethullah Gülen ile en son ne zaman görüştüğünü sorması üzerine, “Bundan 7-8 yıl önce” diye cevap veren Bekmezci, “Amerika’da eğitim gören torunlarımı görmek için gittiğimde Fetullah Gülen’den de randevu aldım ve görüştüm. Onun haricinde başka görüşmem olmadı. Daha sonra torunum evlendiği için 1-2 kez daha Amerika’ya gittim dedi.

    '81 yaşındayım, kendi ihtiyacımı bile gideremiyorum'

    15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine karşı bir bilgisi olmadığını savunan Yusuf Bekmezci, “Darbe girişimi ile ilgili bir şey duysam öyle ahlaksızlık yapan insanlara karşı olurdum. O ahlaksızların içinde yer almadım. Yapılanlardan haberim varsa Allah şahsımın belasını versin. 81 yaşındayım, kendi ihtiyacımı bile gideremiyorum” diye konuştu.

    Darbe girişimi sırasında İzmir’deki evinde olduğunu ve olaylardan haberi olmadığını yineleyen Bekmezci, “Yanımda darbe konuşan birisi olsaydı onun ağzına ilk ben vururdum” dedi. Bekmezci, örgütün gizli haberleşme programı Bylock’tan da haberdar olmadığını savundu.

    'İlk günden beri Gülen’in yanında'

    Mahkemede SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla gizli tanık olarak dinlenen 'Zaman' kod adlı kişi ise Bekmezci’nin, FETÖ’nün cemaat ismiyle kurulduğu ilk günden beri Fethullah Gülen’in yanında olduğunu söyledi.

    O zamanlar cemaatin çok güçsüz olduğunu ve toplantılara 6 kişi civarında katılım olduğunu söyleyen gizli tanık 'Zaman', “Yusuf Bekmezci bu toplantılardan birinde kendi göğsüne vurarak ‘Kimse yoksa ben varım’ dedi. Kendisi Kazakistan’da FETÖ’nün ilk yapısını kuran insandır. Fethullah Gülen onun için ‘Onu üzen, beni üzmüş sayılır’ ifadesini kullanmıştır. Cemaat içinde kararları Yusuf Bekmezci verirdi” dedi.

    'Bu para toplanmadan bu odanın kapısı açılmayacak'

    Bir keresinde Bekmezci’nin İzmir’de ‘babalar grubu’ olarak anılan büyük iş adamlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini anlatan gizli tanık 'Zaman', “Bekmezci kendilerinden bağış isteyerek, ‘Bu para toplanmadan bu odanın kapısı açılmayacak’ dedi. O toplantıda 2 milyon liraya yakın para toplandı. Fetullah Gülen ile randevusuz görüşebilen ender kişilerdendir. Yusuf Bekmezci, Fetullah Gülen tarafından övgülerle anılan birisidir diye konuştu.

    'Erdoğan, Başbakan iken birçok kez suikast girişiminde bulundular'

    Bekmezci’nin Kazakistan’da FETÖ için önemli işler yaptığını vurgulayan 'Zaman', şunları söyledi:

    “Kazakistan’da darbe yapmadan devleti ele geçirdi. 15 Temmuz darbe girişimi 2010’lu yıllardan beri biliniyordu. Darbenin nasıl olacağı Fetullah Gülen tarafından tarihine kadar bildirildiği toplantılar yapılmıştı. Bu toplantılarda Bekmezci, karar verici olarak yer alıyordu. Fethullah Gülen, kansız bir darbe planlıyordu. Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi gitmesi için MİT operasyonu ve 17-25 Aralık operasyonlarını düzenlediler. Erdoğan, Başbakan iken birçok kez suikast girişiminde bulundular. En sonunda darbenin kanlı olmasına karar verdiler. Fetullah Gülen, ‘Stadyumlar kanla dolacak’ dedi. 5 bin kişilik bir liste hazırlandı. Bu listede kimin stadyumda infaz edileceği, kimin cezaevine gönderileceği yazılıydı. Darbeye karşı çıkan kişiler infaz edildi. İsmini hatırlamadığım Marmara Üniversitesi'nden bir profesör Fethullah Gülen’in yaptıklarına karşı çıktığı için kaza süsü verilerek öldürüldü."

    'Amaçları Erdoğan’ı attan düşürüp boynunun kırılmasıydı'

    Cemaatin, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki evinin karşısındaki bir evde suikast hazırlığı yaptığı sırada korumaların ay ışığının yansımasıyla keskin nişancı tüfeğini fark ettiklerini anlatan 'Zaman', “Bu olayı DHKP-C’ye yıktılar. Hablemitoğlu suikastını da cemaat yaptı. Erdoğan’ın attan düştüğü gün, o ata çeşitli ilaçlar verdiler. Amaçları Erdoğan’ı attan düşürüp boynunun kırılmasıydı. Erdoğan için sıralı zehir kullandıklarını da biliyorum” şeklinde konuştu.

    'Örgütün amacı dünyayı ele geçirmek'

    Bekmezci’nin örgütte orta kademede değil en üstte yer aldığını iddia eden 'Zaman', "Yusuf Bekmezci, örgütün karar merciindedir. Muğla’da Bekmezci’ye benzeyen sahte birisi var. Onun üzerinde Yusuf Bekmezci’ye ait kimlik var. Cemaat, örgüt için önemli olan bu kişilere perdeleme yapar dedi.

    FETÖ’nün Türkiye’yi bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü ve sonraki hedeflerinin Orta Asya ile Amerika’yı ele geçirmek olduğunu iddia eden 'Zaman', “Zaten Amerika’yı ele geçirdiklerinde tüm dünyayı ele geçirmiş olacaklardı. Örgüt ABD’de çok güçlüdür” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Yargılama, ilaç, FETÖ, At, Yusuf Bekmezci, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'na gelen altı kişilik ekip bahçede ve sarayın iç kısmında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
    Dolmabahçe Sarayı'nda koronavirüs önlemi
    Karikatür
    ABD, barış anlaşmasından bu yana Taliban'ı ilk kez vurdu
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet