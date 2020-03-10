Dilipak: Belki yarın Korona'nın aşısı, ilacı diye sunacakları şeye kısırlaştırıcı bir şeyler de katacaklardır

Akit gazetesi gazeesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) değindi.

Adolf Hitler'in geçmişte genetik çalışmaları başlattığını belirten Dilipak, koronavirüs tedavisi için yapılan araştırmaların da çeşitli genetik denemeler adına kullanılabileceğini iddia etti.

Dilipak, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın birileri bugün bu Nazi hayalini hayata geçirmek için kollarını sıvamış durumda. Bu faşist bir plan. Bugün sahiplenir göründükleri gay ve lezbiyenleri işleri bittikten sonra “izale” etmenin planları da masalarında hazır ve onlar için sıradan ve kolay bir iş. Bunlar için kadın sadece insan çiftliklerinde kuluçka görevi yapan biyonik robotlar sanki. Ama tabii bunlara göre önce dünya nüfusunu büyük ölçüde azaltmak gerekiyor. Bunun en kansız ve trajik olmayan şekli ise aileyi ifsat ve kısırlaştırma"

"Belki yarın Korona'nın aşısı, ilacı diye sunacakları şeye kısırlaştırıcı bir şeyler de katacaklardır" iddiasında bulunan Dilipak, şöyle devam etti:

"Bu arada mikrop para ile de geçebiliyormuş ya, o zaman o zaman yaşasın Bitcoin. Bir taşla birkaç kuş birden vurmak lazım. Sahi bu mikrop en çok nerelerde yayılıyor. Çin’in hemen yanı başındaki Hindistan’da değil de İran’da mesela. Avrupa’da İtalya’da, Fransa da! Bu mikrop aynı zamanda kimin siyasi emellerine hizmet ediyor acaba!? Bir endişe de şu: Suudiler Mekke ve Medine’yi ziyarete kapattı. Ya aynı gerekçe ile İsrail de kapatırsa! Eşzamanlı Kıyamet ve Doğuş kiliselerine de bakmak gerek. Zorunlu ise kapatma süresince burada İslam ve Hristiyan dünyasından mutlaka daimi gözlemciler bulundurulmalı."