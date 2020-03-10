Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu, "Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum. Yanlışlar var, eksikler var, iyi işler var, iyi işlerin altında bizi biraz aşağıya çeken işler var. Bunların yekununa baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB ve Samsun Barosu'nun işbirliğiyle bir otelde düzenlenen meslekte 40, 50 ve 60. yılını dolduran avukatlara madalya takdim törenine katıldı.

Eli alçılı şekilde törene katılan Feyzioğlu, konuşmasında, İstanbul Haliç'te yürüyüş yaptığı esnada merdiven basamağının uç kısmının kırılması sonucunda 25 basamak aşağıya düştüğünü dile getirerek sağ elinin birkaç parmağının kırılmasını esprili bir şekilde anlattı.

‘Sağlam bastığım için merdiven kırıldı’

"Malum bizi düşürmek isteyen çok kişi var. O yüzden sağlam basıyorum. Sağlam bastığım için merdiven kırıldı" diyen Feyzioğlu, genç avukatların düşmemesi için tecrübeli avukatların hep ellerinden tutuğunu, kendisinin de meslek büyüklerinden çok şey öğrendiğini dile getirdi.

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Feyzioğlu, kıdem artınca insanın sabrının da düştüğünü ifade ederek şöyle devam etti:

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‘Hep birlikte ilerlemeyi göreceğiz’

Bayrağın zirveye taşınmasına verilecek en büyük zararın gençlere umutsuzluk aşılamak olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Ben umutluyum, Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum. Yanlışlar var, eksikler var, iyi işler var, iyi işlerin altında bizi biraz aşağıya çeken işler var. Bunların yekununa baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz. Hep birlikte ilerlemeyi göreceğiz, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bize sarılacak bir bayrak ve umut verdikleri için meslek büyüklerimize teşekkür ediyorum."