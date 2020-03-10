Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Adalet ve Çalışma Bakanlıkları görevlerinde bulunan Şevket Kazan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdihttps://t.co/B1v7Vwu3gk pic.twitter.com/99J1YxZArR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 10, 2020

Gül ve Erdoğan yan yana saf tutarken araya Oğuzhan Asiltürk girdi

Cenaze namazı sırasında yan yana saf tutan Erdoğan ile Gül'ün arasına eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk girdi. Bir süre Erdoğan ve Gül ile sohbet eden Asiltürk, namaz için bu iki ismin arasında cenaze namazı için saf tuttu.