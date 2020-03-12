Ticaret Bakanı Pekcan: 1 milyarın üzerinde üretim kapasitesi varken bizde maske olmaması olağanüstü bir durum

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, piyasada maske bulunmamasına dair şikayetler hakkında açıklama yaptı. Pekcan, "1 milyarın üzerinde üretim kapasitesi varken bizde maske olmaması olağanüstü bir durum. Biz gereken yetkileri kullanarak haksız fiyat artışları doğrultusunda gerekeni yapacağız" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'den de 1 kişiye bulaştığı açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Piyasada maske bulunmamasına değinen Pekcan, "1 milyarın üzerinde üretim kapasitesi varken bizde maske olmaması olağanüstü bir durum" dedi.

Pekcan, şöyle devam etti:

"Biz gereken yetkileri kullanarak haksız fiyat artışları doğrultusunda gerekeni yapacağız. Türk Ceza Kanunu’nun 237. maddesi fiyat etkilemeyi 238’inci madde kamuda gerekli şeylerin yokluğuna neden olmayı suç olarak tanımlamıştır.

Biz kendi yetki alanımız çerçevesinde gerekli incelemeleri yapıyor, cezalar kesiyoruz. Bu bilgileri savcılıkla paylaşıyor olacağız. İç piyasaya gerekli malzemenin temini konusunda tekrar sesleniyorum. Biz her zaman ihracatı destekledik ama önceliğimiz bizim ihracatımız.

'Reklam kurulu olağanüstü toplanacak'

Piyasada N95 maskeleri bulunmakta ama cerrahi maskeler bulunmamaktadır. İç piyasaya bu tedariki yapmaları konusunda tekrar sesleniyorum kendilerine iç piyasayı doyursunlar. Daha fazla geciktirip tedirginlik yaratmasınlar. Uluslararası pazarlarda pazar kaybetmesinler. 95 yıllık tarihinde Reklam Kurulu ilk kez cezalar için 25 Mart’ta olağanüstü toplanacak. Türkiye bu işi iyi yönetiyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek."