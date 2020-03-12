Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama

Erdoğan-Putin görüşmesinde, 5 Mart'ta İdlib konusunda imzalanan ek protokol kapsamında mutabık kalınan hususlara ilişkin gelişmeler ele alındı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Erdoğan'ın İdlib’deki askeri eylemlerin durdurulması kararının istikrarlı şekilde uygulanmasına yönelik, iki ülkenin savunma bakanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların devam etmesinin önemini vurguladıkları belirtilmişti. Kremlin, görüşmenin Rus tarafının talebiyle gerçekleştiğini açıklamıştı.