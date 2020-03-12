Adalet Bakanı Gül'den koronavirüs açıklaması: Testi pozitif çıkan tutuklu yok, ilk kez gelenler ayrı bölümde tutuluyor

Adalet Bakanı Gül, cezaevlerindeki koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları şöyle:

- Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz.

- Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

- Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor.

- Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor.

Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz. pic.twitter.com/FmcJOV2qOi — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 12, 2020

​